Zelensky trema. Contro di lui cresce il fronte del "no" dopo la nuova legge che punisce i disertori. «Viola i diritti umani e demotiva il personale militare», questa la petizione firmata da oltre 25.000 ucraini che ritengono sia troppo dura. La risposta del presidente è stata immediata. "La chiave per la capacità di combattimento delle unità militari e, in definitiva, per la vittoria dell'Ucraina, è il rispetto della disciplina militare".

Zelensky sarà a Sanremo soltanto con una lettera, l’annuncio della Rai a sorpresa: «L'ha voluto Kiev»

Ucraina in rivolta, cosa succede

Non tutti i soldati dell'esercito di Kiev riesco a fronteggiare l'avanzata delle truppe russe. C'è chi si è ribellato agli ordini dei comandanti, si è ubriacato o si è comportato male come riportato da Politico. Altri, a corto di munizioni e morale, sono fuggiti per salvarsi la vita, abbandonando le loro posizioni.

La nuova legge

Cercando di allineare le sue forze, Zelenskyj a gennaio ha firmato una legge punitiva che introduce punizioni più dure per disertori e soldati ribelli e li priva del diritto di appellarsi. La legge mira a standardizzare e inasprire le ripercussioni per la violazione delle regole, migliorare la disciplina e la prontezza al combattimento delle unità militari. La disobbedienza è punita con la reclusione da cinque a otto anni, anziché dai due ai sette precedenti; diserzione o mancata comparizione senza giustificato motivo fino a 10 anni. Anche le minacce ai comandanti, il consumo di alcol, l'interrogazione degli ordini e molte altre violazioni saranno trattate più duramente, potenzialmente con il carcere; coloro che hanno infranto queste regole in passato potrebbero averla fatta franca con un periodo di prova o il taglio della loro paga di combattimento. Coloro che hanno fatto pressioni a favore della nuova legge, come lo stato maggiore dell'esercito ucraino, sostengono che renderà la disciplina più equa: in precedenza, poiché i tribunali giudicavano le infrazioni caso per caso, alcuni autori potevano sfuggire alla punizione per regole gravi -rottura del tutto, mentre altri hanno ricevuto condanne più severe per violazioni meno significative, secondo una nota esplicativa che ha accompagnato la nuova legge.

Le critiche

Ma soldati, avvocati e osservatori dei diritti umani hanno criticato le misure come uno strumento inappropriato che non affronterà le cause profonde dell'indisciplina militare. Così oltre 25.000 ucraini hanno chiesto al presidente di porre il veto alla legge in una petizione presentata al presidente alla fine dell'anno scorso. Le nuove regole punitive rimuovono la discrezionalità e trasformano i tribunali in un "calcolatore" per infliggere punizioni ai soldati, indipendentemente dai motivi delle loro offese, ha affermato l'avvocato Anton Didenko in una colonna sull'agenzia di stampa ucraina Interfax. "Questa legge avrà conseguenze negative per la tutela dei diritti del personale militare accusato di aver commesso un crimine e ridurrà il livello di motivazione durante il servizio", ha affermato in una nota una ONG, denominata Reanimation Package of Reforms Coalition . "Ciò può comportare rischi sia per la protezione dei diritti umani che per la capacità di difesa dello Stato". I comandanti militari di Zelenskyy non sono d'accordo, sostenendo che le misure sono necessarie per resistere all'assalto della Russia.

La difesa dei comandanti

“L'esercito si basa sulla disciplina. E se le lacune nella legislazione non garantiscono la conformità e i refusnik possono pagare una multa fino al 10% della paga di combattimento o ricevere una punizione con libertà vigilata, questo è ingiusto", ha affermato il comandante in capo delle forze armate di Ucraina Valerii Zaluzhnyi in un video a favore delle nuove regole. Zelenskyj, nella sua risposta alla petizione popolare che gli chiedeva di eliminare le modifiche, ha convenuto che l'azione disciplinare contro il personale militare dovrebbe tenere conto delle loro circostanze individuali e ha promesso che il gabinetto dei ministri considererà ulteriormente come migliorare il meccanismo disciplinare, anche se ha non ha specificato quando questo lavoro potrebbe essere svolto; né sospendere la legge nel frattempo.