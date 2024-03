Il principe William si era ritirato da un importante evento il mese scorso, dopo aver appreso la notizia che Kate aveva un cancro. Era alla cerimonia commemorativa per il suo padrino, re Costantino di Grecia, al Castello di Windsor, il 27 febbraio. Ci si aspettava che tenesse una lettura, ma a un certo punto ha fatto sapere alla famiglia reale greca che sarebbe dovuto andare via. Ed è corso da sua moglie, per darle conforto. In quel momento, infatti, lei aveva appreso i risultati degli esami istologici fatti dopo l'intervento chirurgico addominale al quale si era sottoposta a gennaio. In un videomessaggio ieri sera Kate ha lasciato il mondo con il fiato sospeso rivelando che le è stato diagnosticato un tumore. Ha anche ringraziato il pubblico britannico per i suoi "meravigliosi messaggi di sostegno e per la vostra comprensione mentre mi stavo riprendendo da un intervento chirurgico".

Kate, il video agli inglesi: «Ho un cancro»

Carlo orgoglioso di Kate

Nel frattempo, Re Carlo ha detto di essere "così orgoglioso" della Principessa del Galles per la sua forza nel rendere pubblica la sua malattia. Buckingham Palace ha diffuso un messaggio a nome del Re, che è anche lui in cura per il cancro, dicendo: "Sua Maestà è così orgoglioso di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto. Dopo il tempo trascorso insieme in ospedale, è rimasto in stretto contatto con la sua amata nuora nelle ultime settimane". Carlo e la sua consorte "continueranno ad offrire il loro amore e sostegno a tutta la famiglia in questo momento difficile".

Harry e Meghan

Duca e la Duchessa di Sussex hanno augurato alla Principessa del Galles e alla sua famiglia “salute e guarigione” dopo aver rivelato di essere in cura per il cancro. Harry e Meghan hanno detto che sperano che Kate e la sua famiglia siano “in grado di farlo in privato e in pace”. La coppia ha rilasciato la breve dichiarazione poche ore dopo che lo sviluppo medico della principessa è stato reso pubblico.