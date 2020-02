Weinstein colpevole di molestie sessuali e stupro: rischia 25 anni di carcere

Una giuria composta da sette uomini e cinque donne ha riconosciuto che il produttore cinematografico Harvey Weinstein è colpevole di aggressione sessuale e stupro di terzo grado, ma ha anche stabilito che è innocente di stupro di primo grado. Lo stupro di terzo grado è uno stupro in cui non viene usata un’arma. L’ex re di Hollywood rischia una condanna a 25 anni di prigione, ed è stato trattenuto in detenzione immediatamente dopo la lettura della sentenza. La condanna verrà stabilita dal giudice James Burke il prossimo 11 marzo.

La giuria è rimasta in camera di consiglio per cinque giorni, e ha spesso chiesto di riesaminare le prove e di riascoltare le testimonianze.

Le denunce pubbliche contro Weinstein sono state di fatto il carburante che ha dato inizio al movimento #MeToo: «Le donne che si sono fatte avanti hanno portato la legge nel 21esimo secolo – ha detto il procuratore distrettuale di Manhattan, Cy Vance -. Ci hanno aiutato a chiarire una volta per sempre che lo stupro è stupro sia che avvenga in un vicolo buio che negli eleganti salotti dell’alta società». Vance ha continuato: «Voi donne avete rotto il silenzio e frantumato l’omertà, e una generazione di vittime di assalti sessuali ha ascoltato le vostre parole »



Weinstein ha cercato di contrattaccare e sostenere che il sesso era sempre stato consensuale. Ha tentato di screditare le donne che lo accusavano, e si è avvalso dell’aiuto di avvocati di grido. Si è anche presentato come malato e fragile, spesso recandosi in tribunale con la barba lunga e aiutandosi con un deambulatore. In risposta, varie attrici che lo avevano denunciato per molestie e comportamento predatorio hanno protestato davanti al tribunale durante il processo: «Sta recitando bene», ha ironizzato l’attrice Rose McGowan, che era insieme alla collega Rosanna Arquette. Tutte e due hanno accusato Weinstein di molestie e di aver rovinato le loro carriere dopo i loro rifiuti di fare sesso con lui.

Il processo che si è appena concluso si concentrava sulle accuse delle attrici Annabella Sciorra, interprete dei “Soprano”, della produttrice Mimi Haley e dell’aspirante attrice Jessica Mann. Da quando lo scandalo è esploso almeno 80 donne hanno sostenuto che Weinstein le aveva molestate.



Weinstein è stato uno dei più importanti produttori di Hollywood. Fra i suoi titoli si ricordano “Shakespeare in Love” e “The English Patient”. All’apertura del processo, lo scorso 6 gennaio, però, il procuratore distrettuale di Manhattan aprì così il suo discorso: «L’uomo che vedete qui seduto non era un titano di Hollywood, era uno stupratore».



