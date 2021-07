Covid in Australia, metà della popolazione è in lockdown: allarme contagi da variante Delta

In Australia è allarme variante Delta. Oltre 13 milioni di australiani, circa la metà della popolazione del Paese, sono oggi in lockdown dopo che un terzo Stato ha imposto questa misura per far fronte ad un aumento dei casi di coronavirus spinto dalla variante del Covid. Secondo quanto riporta la Bbc, gli abitanti dello Stato dell'Australia Meridionale - circa 1,7 milioni - si aggiungono ai loro connazionali negli Stati di Victoria e Nuovo Galles del Sud: per loro il lockdown durerà sette giorni, una decisione presa dalle autorità dopo la scoperta di cinque casi di contagio.

Ma non è detto che questa strategia riesca a fermare la diffusione della variante Delta: nonostante un lockdown iniziato a Sydney alla fine del mese scorso, infatti, la capitale del Nuovo Galles del Sud ha registrato 110 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, un dato che porta il bilancio cittadino di questa nuova ondata di contagi a quota 1.300.