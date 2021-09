Vaccino, annuncio di Johnson&Johnson: «La seconda dose due mesi dopo la prima garantisce maggiore protezione»

La seconda dose del vaccino Covid-19 di Johnson & Johnson somministrata due mesi dopo la prima, porta a una «protezione più forte»: lo fa sapere l'azienda stessa. I nuovi dati, annunciati in una stampa, si aggiungono a un numero crescente di prove che suggeriscono che le dosi di richiamo potrebbero migliorare la protezione del vaccino contro le infezioni, anche se gli esperti concordano che tutti e tre i vaccini stanno ancora facendo il loro lavoro per proteggere da malattie più gravi.

