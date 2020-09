Vaccino Covid, Berlino annuncia: «Sarà disponibile per molti soltanto a metà del 2021»

Passi avanti sul vaccino. In Germania potrà essere disponibile per molte persone a metà dell'anno prossimo. Lo ha detto la ministra dell'Istruzione e della Ricerca Anja Karliczek a Berlino, in conferenza stampa con il ministro della Salute Jen Spahn, sottolineando l'aspetto centrale della «sicurezza» del farmaco per il Covid. La ricerca in Germania «fa progressi veloci» e il governo è «fiducioso», «ma dobbiamo ancora dire che non siamo ancora dove vogliamo. E non sappiamo cosa può succedere nelle prossime settimane», ha spiegato.

