Missili Nasams, le super-armi inviate a Kiev dagli Usa (che difendono anche la Casa Bianca)

Armi sempre più sofisticate per l'Ucraina per respingere gli aggressori russi: l'acronimo è Nasams e significa National Advanced Surface to Air Missile System e rappresenta appunto il sistema di contraerea più avanzato dell'americana Raytheon (creata esattamento 100 anni fa) e della norvegese Kda (Kongsberg Defence & Aerospace), meglio persino, sceondo alcuni osservatori - dei veterani Patriots pur di continuo ugualmente aggiornati e migliorati. Nasams è diventato un sistema di difesa molto noto dopo che è stato schiarato per la protezione della stessa Casa Bianca e delle località dove si sposta Potus, il nome in codice (per nulla segreto) del presidente degli Stati Uniti

Gli Usa pronti a inviare i missili Nasams a Kiev

Due batterie dell'ultima generazione, la terza dopo la prima versione del sistema Nasams operativa dal 1998, sono in arrivo in Ucraina dopo l'ordine avviato a luglio, mentre altre quattro sono state commissionate dal governo ucraino dopo che il presidente statunitense Joe Biden ha dato il via libera (compreso il pagamento del conto assai assai salato per i contribuenti americani) nel complicato tentativo di aiutare l'alleato ucraino senza dotarlo al tempo stesso di una potenza di fuoco che potrebbe al tempo stesso provocare reazioni della Russia e ostacolare poi le possibili trattative per la pace. Vedi la reazione, alla notizia di queste ultime forniture: Il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha dichiarato che la consegna di sistemi avanzati di difesa aerea all'Ucraina da parte degli Usa «renderà il conflitto più lungo e doloroso per la parte ucraina» ma «questo non cambierà la definizione degli obiettivi e il risultato finale».

Questa la schermaglia diplomatica, ecco invece sul campo i nuovi missili anti-missili americani per Kiev all'indomani della strage - 19 morti e oltre cento feriti, tutti civili - causata dal raid missilistico di due giorni fa con Mosca che ha lanciato devastanti salve di razzi terra-terra. Aiuti americani che si affiancano a quelli europei, con la Ue che ha appena chiesto agli stati che ne fanno parte di stringere ulterirmente la cintura sborsando complessivamente 500 milioni di euro per comprare armamenti da spedire in Ucraina. Il sistema Nasams, destinato anche alla Finlandia attesa nella Nato, è già stato adottato in Europa anche da Norvegia, Olanda e di, recente, dalla Slovacchia.

Missili Nasams, come funzionano

Ogni batteria, anche mobile, comprende 6 lanciamissili tipo, ma non solo, Sidewinder o Amraam-Er, con una gittata aumentata a 50 chilometri (medio raggio). L'efficacia di questa piattaforma è la guida automatica dei missili anti-missili, ma anche anti-droni e anti-antiaereo affidata al "dialogo" fra radar terrestri o aerei (quelli installati sui velivoli Awacs) e informazioni dalle reti satellitari.

Fin dall'inizio dell'aggressione russa all'Ucraina, l'intero sistema di intelligence americana è stato accusato da Mosca di sostenere le truppe di Kiev che ora dovranno essere addestrate per usare la piattaforma, Nasams che, arrivata alla terza generazione è in grado di sfruttare i radar GhostEye e anche i sistemi laser ad alta energia: è possibile così abbattere anche una formazione di droni.