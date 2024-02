Ucraina, ecco gli F-16 dagli Stati Uniti. Ma a Kiev serviranno addestramenti intensivi per pilotarli

Entro l’estate gli Stati Uniti forniranno a Kiev gli aerei da combattimento F-16, ma prima vogliono essere sicuri che gli ucraini siano in grado di utilizzarli. Per questo motivo gli Usa hanno deciso di addestrare dodici piloti con un programma intensivo. Gli aerei fabbricati in America sono attesi con ansia al fronte: sono di qualità superiore rispetto a quelli utilizzati finora e permetteranno all’aeronautica ucraina di impiegare in modo più efficiente le munizioni fornite dall’Occidente.

L’anno scorso sono stati avviati programmi paralleli di addestramento, coordinati da Danimarca, Paesi Bassi e Stati Uniti. All’inizio sono stati addestrati quattro piloti ucraini, ma alla fine di gennaio è arrivato un altro gruppo. I fondi stanziati consentono lezioni per 12 piloti, che dovrebbero concludere l’addestramento sui caccia F-16 a maggio, secondo una stima la Guardia Nazionale dell’Aeronautica. L’ultimo gruppo dovrebbe concludere il ciclo in agosto.

Le lezioni intensive da ottobre

Le prime lezioni intensive sono iniziate alla fine di ottobre nella base della Morris Air National Guard, a Tucson, in Arizona. Per ampliare il programma, però, sono necessari i nuovi fondi che ancora non sono stati stanziati dal Congresso. Per il momento i piloti ucraini sono «molto impressionati» dagli aerei caccia americani, ha riferito Voice of America. In un’intervista un pilota ha detto: «Questi aerei hanno superato le aspettative. Vediamo già grandi prospettive e un grande potenziale». Il generale Pat Ryder, portavoce del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, ha annunciato in agosto che gli Usa avrebbero iniziato gli addestramenti sui jet F-16 «a sostegno dello sforzo internazionale per sviluppare e rafforzare le difese a lungo termine dell’Ucraina». Gli Stati Uniti hanno iniziato ad addestrare i piloti di Keiv in ottobre, mentre la Royal Air Force britannica ha iniziato in agosto, sottoponendo i piloti a lezioni di volo e di lingua inglese, prima che il gruppo cominciasse l’addestramento specifico sull’F-16 in Danimarca a dicembre.

Cos'è l'F-16

Secondo il sito dell’Aeronautica americana, l’ F-16 Fighting Falcon è un aereo caccia compatto e multiruolo, utilizzato sia nel combattimento aria-aria che aria-superficie. Lungo 49 piedi, può trasportare due esplosivi pesanti, due missili aria-aria AIM-9 Sidewinder, due missili aria-aria avanzati a medio raggio AIM-120 e due serbatoi di carburante esterni. È inoltre equipaggiato con un cannone multicanna M-61A1 da 20 mm. Può volare per più di 500 miglia durante le operazioni aria-superficie.