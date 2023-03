«Per favore, non fumare la sigaretta elettronica davanti a mia figlia». Poi la lite e l'accoltellamento a morte in strada davanti a tutti. Un padre di 37 anni è stato ucciso davanti alla compagna e alla figlia in uno Starbucks a Vancouver, in Canada. Paul Stanley Schmidt è stato accoltellato nel caffè di Pender a Granville Street. L'assassino è stato arrestato, i due non si erano mai visti prima. Nessun legame. Il Canada è sconvolto da questa assurda vicenda, tanto che è stata subito avviata una raccolta fondi per la famiglia Schmidt dalla “Sun Yat-Sen Garden Society”. «Questa tragedia ha avuto onde d'urto di dolore e sofferenza in tutta la comunità ed è emotivamente doloroso immaginare ciò a cui la sua famiglia ha dovuto vivere, è un orrore», ha spiegato l'organizzazione. Schmidt è morto dopo essere stato portato in ospedale. Incredibile il video che gira: si vede l'uomo che stramazza a terra, in un lago di sangue: qualcuno riprende dalla strada, un altro continua a bere il suo caffè. Il tutto nell'indifferenza più assoluta.

Il dramma è avvenuto domenica intorno alle 17.40. Ci sono alcuni video dove si vede l'uomo ferito, che si stringe lo stomaco prima di crollare a terra: sul pavimento è visibile una grande quantità di sangue. La polizia di Vancouver sta ancora chiedendo alle persone di non condividere il filmato. «Chiediamo a chiunque abbia assistito all'omicidio domenica, a chiunque abbia il video girato da un testimone, di contattarci e parlare con i nostri investigatori», ha detto il sergente Steve Addison al Daily Hive. «Video e resoconti di testimoni oculari potrebbero essere prove importanti in questo caso. Nell'interesse delle indagini in corso e per rispetto di tutte le persone colpite da questo crimine, chiediamo alle persone di non pubblicare video sui social media». Il sospetto, identificato dalla polizia come Inderdeep Singh Gosal, 32 anni, è stato accusato di omicidio dopo essere stato arrestato domenica stessa.

I have had to ask smokers and vapers not to smoke around my son. They almost always respond with belligerence.



It doesn't take much to trigger asthma in susceptible kids.



Paul Stanley Schmidt stood up for his daughter. And paid for it with his life.https://t.co/W4eRkIL2DX — Rohana Rezel 🐘 @rohanarezel@vindi.ca (@rohanarezel) March 29, 2023

La polizia ha spiegato che la violenza è avvenuta «dopo un breve alterco. Le circostanze che hanno portato all'accoltellamento mortale rimangono sotto inchiesta», ha detto il sergente Addison in un comunicato stampa. Gosal dovrebbe comparire in tribunale l'11 aprile. «Paul viveva per sua moglie e sua figlia, quella era tutta la sua vita, quell'uomo ha rovinato tante vite», ha raccontato un parente di Schmidt a Global News.

LA DINEMICA

«Stava solo cercando di proteggere sua figlia», ha spiegato un testimone. «Sono arrabbiato e triste»: Paul stava aspettando la compagna nel patio con la sua bambina nel suo passeggino, mentre la sua fidanzata era dentro a ordinare da bere. «Tutto è iniziato perché quell'uomo stava svapando accanto alla figlia piccola», ha detto la testimone Kathy, che ha aggiunto che la fidanzata di Schmidt è rimasta «sotto choc, ha visto tutto e ora è devastata».

Un altro testimone, Alex Bodger, ha raccontato, sempre a Global News, che è stato un evento traumatico. «Non è qualcosa che penseresti di vedere camminando per strada a Vancouver. «Ricordo quella urla, ogni volta che penso a quella situazione, mica il respiro per la paura». Ken Sim, il sindaco di Vancouver, ha dichiarato che si è trattato di «un atto insensato e assolutamente spaventoso. I nostri cuori e pensieri vanno a Schmidt, alla sua famiglia e a tutti quelli che lo amavano». La portavoce di Starbucks Canada, Leanna Rizzi, ha dichiarato: «Questa è una situazione tragica e il nostro cuore va a tutte le persone coinvolte e colpite da questo incidente. Apprezziamo che i nostri dipendenti siano comunque rimasto al sicuro e noi coinvolti».