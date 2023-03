Trump «indicted», cosa vuol dire? Può finire in carcere? Dalle accuse alle conseguenze: domande e risposte

«Indicted». È la parola più googlata delle ultime ore, da quando è stata accostata a Donald Trump. Il presidente americano è stato «incriminato» dal gran giurì del tribunale di Manhattan per un pagamento in denaro fatto alla pornostar Stormy Daniels durante le elezioni del 2016. È la prima volta nella storia degli Stati Uniti che un ex presidente deve affrontare un'accusa penale.

Quali sono le accuse?

Le accuse sono rimaste segrete, ma l'indagine si è incentrata sui pagamenti effettuati durante la campagna presidenziale del 2016 per mettere a tacere le accuse di un incontro sessuale extraconiugale. Secondo la Cnn, Trump deve affrontare oltre 30 capi di accusa di frode aziendale nell'inchiesta da parte della procura di Manhattan. L'ex presidente ha risposto con un attacco al procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg, dicendo che l'accusa equivaleva a una «persecuzione politica».

Quali sono state le reazioni?

I democratici sostengono da sempre che se Trump ha infranto la legge, avrebbe dovuto affrontare le accuse come qualsiasi americano. Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha aggiunto: «Non dovrebbero esserci influenze, intimidazioni o interferenze politiche esterne nel caso. Incoraggio sia i critici che i sostenitori di Trump a lasciare che il processo proceda pacificamente e secondo la legge». Il democratico della California Adam Schiff ha dichiarato: «L'accusa di un ex presidente non ha precedenti. Ma lo è anche la condotta illegale in cui Trump è stato coinvolto».

I repubblicani di tutto il paese, compresi i potenziali rivali di Trump, hanno criticato l'accusa. Il presidente della Camera Kevin McCarthy ha promesso che la Camera dei rappresentanti «avrebbe tenuto conto di Alvin Bragg e del suo abuso di potere senza precedenti». Mike Pence, un potenziale rivale di Trump per la nomina presidenziale, ha affermato che l'accusa invia al mondo un «messaggio terribile» sul sistema giudiziario statunitense. Il senatore repubblicano Lindsey Graham, alleato di lunga data di Trump, lo ha definito un «giorno scioccante e pericoloso per lo stato di diritto in America». Stormy Daniels ha celebrato la notizia, dicendo: «Ho così tanti messaggi in arrivo che non posso rispondere».

Cosa faceva Trump al momento dell'incriminazione?

Secondo i media americani, il team di Trump è rimasto sorpreso dalla tempistica dell'annuncio e non se lo aspettava giovedì sera. Trump era a Mar-a-Lago.

Cosa succede ora?

Trump dovrà andare in tribunale per le impronte digitali, per le foto segnaletiche e sarà processato. Non è chiaro se verrà ammanettato quando si costituirà. Diverse fonti vicine all'ex presidente hanno affermato che voleva essere ammanettato quando si presenterà in tribunale.

Può ancora correre per le elezioni?

Sì, può farlo. Niente impedisce a Trump di correre mentre è incriminato, o addirittura condannato. La Costituzione richiede solo tre cose dei candidati. Devono essere: un cittadino, di 35 anni e residente negli Usa da almeno 14 anni. Dal punto di vista politico, è forse più difficile per un candidato incriminato, che potrebbe diventare un criminale condannato, ottenere voti. Le prove non consentono ai candidati di dare il meglio di sé. Ma non è loro vietato candidarsi o essere eletti.

Potrebbe essere incarcerato?

Non è stato processato, né tanto meno condannato. «Non mi aspetto che Trump venga messo in prigione se viene incriminato per una di queste accuse», ha spiegato un esperto alla Cnn. L'idea che Trump possa mai vedere l'interno di una cella di prigione sembra ancora del tutto inverosimile. Storicamente gli alti funzionari accusati di illeciti hanno trovato una via d'uscita dal carcere. L'ex presidente Richard Nixon ha ottenuto la grazia preventiva dal suo successore, Gerald Ford. Il precedente vicepresidente di Nixon, Spiro Agnew, si è dimesso dopo essere stato coinvolto in uno scandalo di corruzione. Agnew ha fatto un patteggiamento ed ha evitato il carcere. Aaron Burr, anche lui ex vicepresidente, è scampato per un pelo a una condanna per tradimento. Ma poi ha lasciato il Paese.