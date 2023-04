Chi è Karen McDougal, l'ex modella di Playboy che Trump avrebbe pagato in cambio del silenzio sulla loro relazione

L'ufficio del procuratore di Manhattan ha inserito nell'accusa contro Donald Trump presentata oggi non solo la vicenda di Stormy Daniels, ma anche quella di Karen McDougal, ex modella di Playboy che dice di aver avuto una relazione extraconiugale con l'ex presidente. Nei documenti in effetti non si fa il suo nome ma si parla di «woman 1», donna 1, che «è stata pagata 150mila dollari per non parlare della presunta relazione sessuale» da American Media Inc, società che possiede il tabloid scandalistico National Enquirer, che poi fede «false dichiarazioni» riguardo questi pagamenti nei suoi registri.

Chi è

Nata nello Stato di Indiana nel 1971, la McDougal è nota ai più per essere stata “coniglietta dell’anno” di Playboy. In due occasioni: nel 1998 e nel dicembre 1997. A differenza della pornostar, il cui rapporto sembrerebbe essere stato occasionale, quello con Karen potrebbe essere stato più stabile. Una vera e propria relazione extra-coniugale.

La relazione

Il legame con l'ex presidente degli Stati Uniti sarebbe iniziato a Los Angeles nel giugno 2006. Un mese prima dell’incontro tra Trump e Stormy Daniels. Dove si sono conosciuti? Alla Playboy Mansion durante le riprese di Celebrity Apprentice. “Ero attratta da lui, dal suo bell’aspetto e dal suo fascino”, ha dichiarato McDougal. "Ho avuto centinaia di rapporti non protetti con Trump. Mi ha sempre detto di amarmi”, ha affermato l’ex Playmate. Per lei il tycoon avrebbe persino considerato di sposarla.

I soldi per comprare il silenzio

A comprare il silenzio della McDougal sarebbe stato il direttore del National Inquirer, tabloid scandalistico. Ciononostante, nel 2006 sembra essere tornata a perseguitarlo.