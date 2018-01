Genio o idiota? La foto di Trump e della stretta di mano (mancata) impazza sul web

Quando sei talmente #Genio che per non dare nell'occhio fingi totali inettitudine e stupidità #Trump pic.twitter.com/dRLRkc2IfB — Lori Fimiani (@loralda81) 7 gennaio 2018

Genio o Idiota? Dopo la replica del presidente Usa Donald Trump che si è definito «genio stabile», rispondendo al libro inchiesta Fire and Fury di Michael Wolff, impazza sul web la foto della famosa stretta di mano incrociata (non riuscita).Lo scatto è del novembre del 2017. Dopo qualche secondo di imbarazzo - e un po' di confusione - il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è unito agli altri leader asiatici al summit Asean (Associazione delle Nazioni del Sud Est asiatico), per la tradizionale stretta di mano, a Manila.E su Twitter ora commentano: «Quando sei talmente genio che per non dare nell'occhio fingi totali inettitudine e stupidità».