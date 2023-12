Trump escluso dalle primarie in Colorado rischia anche in Arizona, Michigan e New Hampshire (e Putin ora ha paura)

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump non è costituzionalmente idoneo a candidarsi nello stato del Colorado per le elezioni presidenziali del 2024.

Il destino di Trump

Ora il suo destino elettorale è appeso proprio alla Corte Suprema degli Stati Uniti e si moltiplicano gli interrogativi su come la sua espulsione dalle primarie presidenziali repubblicane del 2024 nello Stato del Centenario influirà sulle sue possibilità di riconquistare la Casa Bianca. I critici avevano sostenuto per mesi che Trump non avrebbe dovuto essere considerato idoneo al ballottaggio del 2024, accusandolo di motivare coloro che hanno preso d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021, con le sue infondate accuse di frode elettorale dopo la sua sconfitta contro il presidente Joe Biden. Se

Il Colorado "democratico"

Se Trump venisse definitivamente rimosso dal ballottaggio del Colorado, finirebbero le sue possibilità di vincere uno stato alle elezioni presidenziali del 2024 che ha nove voti nel collegio elettorale. Tuttavia, essere rimosso dal ballottaggio del Colorado non impedirà necessariamente a Trump, il favorito nella corsa per la nomina presidenziale repubblicana, di tornare alla Casa Bianca. Il Colorado è uno stato sempre più democratico che ha regalato a Biden una vittoria a doppia cifra nelle elezioni del 2020. Ciò significa che è improbabile che Trump vinca lo Stato, indipendentemente dal fatto che venga escluso dal ballottaggio. Tuttavia, se altri stati giungessero alla stessa conclusione del Colorado, ciò indebolirebbe le possibilità di Trump di accumulare i 270 voti del collegio elettorale necessari per vincere la presidenza.

Gli altri Stati

L’ex presidente sta affrontando battaglie legali per rimanere nel ballottaggio presidenziale in diversi altri stati. In Arizona e Michigan, i tentativi di ritenere Trump non idoneo finora non hanno avuto successo, con i querelanti che lunedì hanno presentato ricorso all’alta corte statale. Anche il New Hampshire è tra gli stati che mettono in discussione la candidatura di Trump. Come il Colorado, gli sfidanti che hanno intentato cause legali negli altri tre stati citati citano il 14° emendamento e sostengono che gli sforzi di Trump per ribaltare i risultati delle elezioni del 2020 siano stati un tentativo di insurrezione, impedendogli di ricoprire nuovamente una carica elettiva.

Putin attende l'esito

Il presidente russo Vladimir Putin attende con molta attenzione le elezioni americane del 2024, sperando di negoziare il futuro della guerra all'Ucraina con Donald Trump senza il coinvolgimento di alcuno stato europeo. Lo ha detto il presidente ceco Petr Pavel. Nel frattempo, la Finlandia, la cui adesione alla Nato è stata fortemente criticata da Mosca, ha concesso all’esercito americano l’accesso illimitato alle strutture militari vicino al confine russo-finlandese. «Il presidente Putin ha chiarito che non si potrà discutere di alcun dialogo di pace fino al risultato delle elezioni negli Stati Uniti. Ha così sottolineato che per lui il partner per eventuali trattative non sono altri che gli Stati Uniti. Né nessuno dei principali paesi europei», ha detto Pavel in un’intervista al sito di notizie Seznam Zprávy. Se Donald Trump dovesse vincere le elezioni presidenziali americane, Putin potrebbe provare a negoziare con lui «indipendentemente da ciò che pensa l’Ucraina o il resto d’Europa».