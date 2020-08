Tiktok, Usa all'attacco dell'app cinese. Mnuchin: «Va bloccata, nostra sicurezza a rischio»

«L'intera commissione concorda che TikTok non può restare nell'attuale formato, perché rischia di rimandare (alla Cina, ndr) informazioni su 100 milioni di americani». È quanto ha spiegato all'Abc il segretario al Tesoro statunitense Steve Mnuchin, che presiede la commissione sugli Investimenti stranieri. Si intensifica, quindi, la pressione americana su TikTok, la app di video cinese. In attesa di «un annuncio a breve» del presidente Donald Trump, secondo quanto anticipato dal segretario di Stato Mike Pompeo, Mnuchin ha sostenuto che TikTok «non può continuare ad esistere così com'è».

