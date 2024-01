Terremoto Giappone oggi, scossa magnitudo 7.5 sulla costa occidentale: scatta l'allerta tsunami

Terremoto in Giappone.

Non si hanno notizie di eventuali vittime, feriti o danni. Intanto nel Paese è scattata l'allerta Tsunami. L'epicentro della scossa è stato nella prefettura di Ishikawa.

Un secondo forte terremoto ha colpito successivamente la costa centro-occidentale del Giappone, poco lontano dall'epicentro del sisma precedente di magnitudo 7.5. Entrambi i terremoti sono stati registrati ad una profondità di 10 km.

Le autorità del Giappone hanno disposto l'evacuazione della zona colpita dal violento terremoto - la magnitudo è stata aggiornata a 7.5 - che si è verificato stamattina alle 8.10 ora italiana sulla costa occidentale del paese e in seguito al quale è stata diramata una allerta tsunami.

