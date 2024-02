Tempesta Louis sulla Francia, un morto e 90mila case in blackout. Il maltempo arriva anche in Italia: oggi allerta in 12 regioni

Un morto e almeno 90.000 case rimaste senza corrente elettrica in Francia per il passaggio della tempesta Louis, con venti oltre i 100 km/h. Secondo gli esperti d'Oltralpe si tratta della più importante tempesta da inizio anno, anche se di intensità minore rispetto alle precedenti tempeste Ciaran e Domingos, che lo scorso autunno hanno causato la morte di tre persone e lasciato un milione di abitazioni senza elettricità, soprattutto in Bretagna. La persona morta oggi è un automobilista di 52 anni, travolto dall'acqua mentre si trovava con la sua auto su un ponte di Saint-Georges-de-Noisné, nel dipartimento di Deux-Sèvres. Secondo il gestore Enedis, sono invece 90.000 le case rimaste senza corrente elettrica, soprattutto «nel nord della Francia». Secondo Météo-France, il maltempo imperverserà anche domani nella Manica e al confine con il Belgio, fino all'Auvergne e l'ovest dei Pirenei. Ma ora il maltempo si sposterà anche in Italia.

Maltempo in Italia

Torna il maltempo sull'Italia con una perturbazione di origine atlantica che porterà nelle prossime ore temporali, nevicate e venti forti su buona parte del paese.

Le regioni più colpite

Venti forti e di burrasca, infine, sono attesi su Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia. Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico su parte della Lombardia e del Friuli-Venezia Giulia, e allerta gialla sui restanti settori del Friuli-Venezia Giulia, alcuni settori di Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, sulle province autonome di Trento e Bolzano sull'intero territorio di Umbria, Lazio, Molise e su gran parte dell'Abruzzo.

Veneto, avvisi di criticità

Alla luce delle previsioni emesse dall'Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso tre avvisi di criticità. Viene dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica (allerta gialla), a partire dalla mezzanotte di oggi, nel bacino Piave Pedemontano (zona VENE-H), e per criticità idraulica (allerta gialla), a partire dalle 8 di domani, venerdì 23 febbraio, nel bacino Livenza, Lemene e Tagliamento (zona VENE-G). L'avviso è valido fino alle 14 di sabato 24 febbraio. Per vento forte è dichiarata la fase operativa di attenzione su costa e pianura limitrofa dalla mezzanotte alle 18 di domani, venerdì 23 febbraio, da riconfigurare a livello locale in preallarme o allarme a seconda dell'intensità del vento. Considerata la situazione nivometeorologica attesa sul territorio regionale, è stata dichiarata la fase operativa di attenzione, da riconfigurare a livello locale in preallarme o allarme in presenza di particolari e non prevedibili situazioni di emergenza, per il territorio della zona MONT-1 (Dolomiti) e MONT-2 (Prealpi) a partire dalla mezzanotte di oggi. Le previsioni meteo di Arpav indicano che oggi pomeriggio le precipitazioni saranno inizialmente deboli e sparse, specialmente sui settori montani, e si intensificheranno a partire da questa sera, quando risulteranno diffuse e di moderata intensità soprattutto su Prealpi e Pedemontana, con vento da tesi a forti su costa e pianura limitrofe. Inoltre, dalla serata di oggi sono previste nevicate localmente abbondanti oltre i 1200-1400 metri sulle Dolomiti e oltre i 1500-1700 metri sulle Prealpi

Friuli, stato di preallarme

L'assessore alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, d'intesa con il governatore Massimiliano Fedriga, ha firmato il decreto dello stato di preallarme sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza maltempo, in conseguenza degli eventi meteorologici avversi previsti a partire da domani. Lo rende noto la Regione Fvg, sottolineando che «è stato anche siglato un successivo decreto di impegno di spesa di 700mila euro per la copertura economica degli eventuali primi interventi di messa in sicurezza». Il provvedimento resta in vigore per tutta la giornata di domani e fino alle 12 di sabato; in contemporanea è stata diramata un'allerta meteo arancione.

Temporali e neve

Per le prossime ore - ricorda la Regione - sono previste precipitazioni intense sulla zona montana con nevicate in quota, possibile neve anche a fondovalle nel Tarvisiano e piogge intense in pianura. C'è il rischio - osserva la Regione - di innalzamento dei corsi d'acqua di pianura dei bacini principali, in particolare dell'Isonzo, fenomeni di instabilità dei pendii, locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse al vento e alla neve nelle zone interessate. Possibili mareggiate sulle coste esposte e fenomeni di acqua alta nella serata di domani. Infine, in relazione all'impegno di spesa, la cifra stanziata (700mila euro) in larga parte è finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio e alla fornitura di beni e l'acquisizione di servizi.

Rischio valanghe sulle Dolomiti

Allerta gialla nel Lazio

L’Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalla notte di oggi, giovedi 22 febbraio 2024, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con temporanei rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre, dalla tarda mattinata di domani, venerdi 23 febbraio 2024 e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori appenninici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita, frequente attivita elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Venerdì 23 febbraio

Nord: Giornata con precipitazioni diffuse sul Triveneto dove nevicherà copiosamente sopra i 1000 metri circa. Via via soleggiato altrove. Centro: Tempo spesso instabile sui settori tirrenici, con piogge moderate e temporali anche intensi. Andrà meglio sul versante adriatico. Sud: Giornata con cielo molto nuvoloso e a tratti anche coperto. Non sono attese piogge importanti se non in serata sulla Campania.

Sabato 24 febbraio

Nord: Dopo una mattinata con un tempo spesso soleggiato, nel corso del pomeriggio torneranno le precipitazioni su Piemonte, Lombardia e Liguria. Centro: Giornata che trascorrerà con un tempo più soleggiato al mattino, nel pomeriggio invece tornerà a piovere, anche con temporali, in Toscana. Sud: La giornata trascorrerà con un tempo compromesso dalle precipitazioni su gran parte delle regioni, ma meno in Campania e sul Gargano.

Domenica 25 febbraio

Nord: Al mattino pioverà e nevicherà soltanto sui settori alpini e prealpini, nel pomeriggio peggiorerà con piogge a partire dal Nordovest. Centro: In questa giornata il cielo sarà molto nuvoloso. Attesi piovaschi mattutini solo lungo le coste della Toscana. Clima piacevole. Sud: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo con precipitazioni diffuse, anche localmente abbondanti.