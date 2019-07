Teheran smantella una rete della Cia, arrestate e condannate a morte 17 spie

L' Iran ha annunciato di vare identificato e arrestato di «17 spie legate alla Cia». Il ministero dell'Intelligence ha confermato che è stata «smantellata una importante rete di spie legate alla Cia», come scrive l'agenzia ufficiale Irna. Secondo il direttore generale del controspionaggio del ministero, le «spie» lavoravano in «siti sensibili e nel settore privato». Stando al direttore generale, citato anche dall'agenzia Fars dopo una conferenza stampa a Teheran, le «spie sono state addestrate dalla Cia e catturate all'interno» del territorio iraniano. «Sono già state emesse le sentenze» e in vari casi si tratta di condanne a morte, ha aggiunto secondo la Fars, vicina ai Pasdaran. Stando alle autorità iraniane, le presunte spie avrebbero agito in modo indipendente.LEGGI ANCHE....> Petrolio, sequestro petroliera in Iran porta nuove conseguenze sul greggio A metà giugno, sullo sfondo delle tensioni tra Washington e Teheran, il potente capo del Consiglio supremo di Sicurezza nazionale del' Iran, Ali Shamkhani, aveva annunciato che era stata smantellata in Iran una rete di «cyber spionaggio» composta da presunti agenti della Cia. All'epoca non era stato rivelato il numero delle persone arrestate né quando fosse scattata l'operazione.