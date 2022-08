Taiwan, trovato morto in hotel il massimo esperto di missili: mistero sulle cause

Un ufficiale di Taiwan è stato trovato morto in un hotel. Ou Yang Li-hsing era il vice capo dell'Istituto nazionale di scienza e tecnologia Chung-Shan, agenzia appartenente al Ministero della Difesa, e principale esperto di missili. Le autorità stanno indagando sulle cause della sua morte.

Guerra Taiwan, «la Cina ha simulato un attacco sull'isola». La Difesa: risposta con sistemi missilistici

Le autorità hanno detto che Ou Yang, 57 anni, è morto per un attacco di cuore e la camera d'albergo non ha mostrato alcun segno di "intrusione". La sua famiglia ha detto che aveva una storia di malattie cardiache. Ou Yang era in viaggio d'affari nella contea meridionale di Pingtung.

BREAKING NEWS : Ou Yang Li-hsing, Deputy Director of the Academy of Sciences of the Ministry of Defense of Taiwan Was found dead suddenly of unknown cause inside a hotel. According to the report, He is also the innovator of Taiwan's leading missile manufacturing project. pic.twitter.com/IrBETQtL3A

— World Military News (@Military_News4) August 6, 2022