Stati Uniti, studentessa spara a scuola: feriti due ragazzi e un custode

Momenti di terrore in una scuola dell'Idaho, lo stato situato nella parte nord-occidentale degli Stati Uniti d'America. Nell'istituto scolastico sono stati sparati dei colpi d'arma da fuoco. Feriti, non in pericolo di vita, due studenti e un custode. Sarebbe stata una studentessa, in prima media, ad aprire il fuoco giovedì mattina alla Rigby Middle School della cittadina di Rigby, passata poco più di un'ora dall'inizio delle lezioni, ricostruisce East Idaho News. La studentessa è in stato di fermo. «Ha estratto la pistola dallo zaino e ha sparato vari colpi all'interno della scuola e fuori» dall'istituto, ha riferito lo sceriffo della contea di Jefferson, Steve Anderson. L'incubo è finito grazie a «un insegnante che è riuscito a disarmare la studentessa». I due studenti sono ricoverati, il custode è stato dimesso.