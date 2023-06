Squalo attacca pescatore sulla barca e lo trascina in acqua: il video choc fa il giro dei social

Un pescatore, dopo aver messo le mani in acqua, è stato attaccato da uno squalo che lo ha trscinato via facendolo cadere dalla barca. Il video è diventato immediatamente virale sui social, facendo incetta di visualizzazioni e commenti. L'attacco si è verificato nelle Everglades, una riserva di paludi che si estende per più di 1 milione e mezzo di acri sull’estremità meridionale dello stato della Florida, negli Stati Uniti.

L'attacco

Il pescatore si trovava su un'imbarcazione con alcuni amici.

Il ragazzo ha messo le mani in acqua quando all’improvviso è spuntato il muso di uno squalo che ha addentato il suo arto trascinandolo via con sè. Secondo le prime informazioni, l’attacco potrebbe essere stato fatto da uno squalo toro e il pescatore se la sarebbe cavata con un trauma alla mano. Gli attacchi di squali "sono estremamente rari" nelle Everglades, hanno detto le autorità locali.

L'amico del pescatore, Michael Russo, aveva condiviso sul proprio canale TikTok l'intero racconto: «Oggi è stato uno dei giorni più spaventosi che abbia mai vissuto», ha scritto Russo. «È iniziato alla grande e stavamo pescando. Nick si è lavato le mani nell'acqua ed è stato immediatamente morso da un grosso squalo», ha scritto.