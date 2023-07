Titan, il primo sottomarino di OceanGate è in vendita. Antipodes, può immergersi fino a 300 metri: ecco quanto costa

OceanGate ha sospeso tutte le sue attività dopo l'implosione del Titan che ha provocato cinque vittime tra cui il Ceo Stockton Rush.

Ma la società è ancora in possesso di altri sottomarini, tra questi c'è Antipodes che è attualmente in vendita. Il prezzo per acquistarlo? La bellezza di 795mila dollari. Ma il broker di yacht incaricato della cessione del sommergibile ora ha deciso di fare un passo indietro. Steve Reoch, l'uomo che dovrebbe cercare un acquirente, a Insider ha dichiarato che non vuole più «avere niente a che fare con questo».

Cos'è il sottomarino Antipodes

Antipodes è stata costruita da Perry Submersibles nel 1996. È passato attraverso «diverse persone e diversi proprietari» prima di atterrare a OceanGate quando il Ceo Stockton Rush decise di acquistarlo come primo sommergibile della compagnia. Lungo tredici piedi e mezzo (poco più di 4 metri) è attualmente quotato per quasi 800mila dollari. Attualmente si trova a Everett, Washington, dove si trova la sede di OceanGate. Secondo la descrizione questi sommergibili possono raggiungere fino a 1.000 piedi (circa 300 metri) di profondità nell'oceano. «Con sei singoli propulsori elettrici da 5 HP, Antipodes è altamente manovrabile in profondità ed estremamente confortevole per il pilota e fino a quattro membri dell'equipaggio», afferma il sito web del sottomarino.

Come veniva usato

Il broker Reoch ha dichiarato che il Ceo di OceanGate prese Antipodes per una serie di immersioni gestite sotto la sua società e che tutte hanno avuto successo. Uno dei viaggi fu organizzato per una spedizione di avvistamento di squali e a bordo fu ospitato il rapper Macklemore.

Secondo l'American Bureau of Shipping il sommergibile soddisfaceva gli standard del settore, al contrario del Titan. Ma una volta che OceanGate iniziò a costruire quello che sarebbe stato il loro secondo sommergibile, il Cyclops, Reoch ricevette la chiamata da Rush che gli chiedeva di vendere Antipodes.

In vendita da 5 anni

In attesa di un acquirente OceanGate ha continuato a noleggiare Antipodes in diverse spedizioni. Reoch ha affermato di aver ricevuto qualche manifestazione di interesse negli ultimi cinque anni ma i potenziali acquirenti non hanno mai affondato il colpo o non si sono mai rivelati affidabili. Il broker si è rivolto principalmente ai grandi proprietari di yacht, multimilionari disposti a togliersi uno sfizio. Ma il mercato di questo tipo di sommergibili non sembra aver mai preso piede. E dopo l'incidente del Titan crede che Antipodes rimarrà invenduto.