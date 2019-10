Ue reagisce alla minaccia di Erdogan di scatenare una invasione di migranti in Europa definendola Mentre prosegue l'offensiva turca contro le milizie curde nel nord est della Siria e si registra il primo soldato turco ucciso (ieri fonti curde avevano parlato di 5 soldati morti) lareagisce alla minaccia didi scatenare una invasione di migranti in Europa definendola

Sui foreign fighter che si trovano nell'area siriana dove la Recep Tayyip Erdogan all'Europa sui migranti è «totalmente inaccettabile», e «reagiremo con forza», prosegue, ricordando come l'Unione abbia «apprezzato la gestione responsabile dei migranti» da parte di Ankara e di aver versato il 97% dei 6 miliardi dell'accordo Ue - Turchia. Ma - afferma la stessa fonte - la Turchia non può usare i migranti «per condizionare l'Unione».



a Turchia tira dritto. «Siamo scioccati e delusi dalle dichiarazioni del governo italiano», perché «non è ciò che ci aspettiamo da un alleato» e «lo siamo egualmente per altri Paesi alleati», ha detto l'ambasciatore di Turchia in Italia, Murat Salim Esenli, in conferenza stampa all'ambasciata a Roma. «L'Italia per noi è un partner strategico e per questo abbiamo aspettative e abbiamo consultazioni politiche regolari, a livello ministeriale e di segretari generali», ha spiegato. «Spero che il governo dell'Italia, ad alti livelli, capisca da dove veniamo» e «perché stiamo facendo quest'operazione».

«Abbiamo spiegato le ragioni dell'operazione, le abbiamo comunicate alle Nazioni Unite formalmente, se dopo queste spiegazioni» ci sono «critiche e commenti» sulle azioni della Turchia, «le consideriamo un supporto alle organizzazioni terroristiche», ha proseguito. «Da 8 anni spieghiamo cosa succede ai nostri confini, se vediamo una persistenza» del sostegno alle milizie curde Ypg-Pyd, «lo consideriamo un supporto a un'organizzazione terroristica», ha ribadito.

Con l'operazione militare sul nord della Siria, «stiamo difendendo le frontiere turche, ma anche quelle della Nato e dell'Ue», e «vogliamo ricordare questi aspetti a tutti i nostri alleati».

