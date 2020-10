Sean Connery, il sogno indipendentista dell'attore: «Scozia per sempre». Sturgeon lo celebra

Sean Connery, morto oggi all'età di 90 anni, memorabile interprete dell'agente segreto 007 al servizio di Sua Maestà, è sempre stato sostenitore dello Scottish National Party e volto più noto dell'indipendentismo scozzese. Il suo motto è stato il celebre ì«Scozia per sempre». È in questa scritta tatuata su un braccio, quando era un giovane marinaio, che è racchiuso il sentimento di appartenenza patriottica del più grande attore scozzese. Nel 1999 Sean Connery tornò in Scozia per partecipare alla campagna per l'elezione del primo Parlamento scozzese.

Sean Connery si schierò al referemdum

Già noto da tempo per le posizioni antiunitarie sul Regno Unito, nel 2014 si schierò apertamente a favore del sì al referendum indipendentista scozzese. «È una occasione unica, da non perdere - dichiarò l'allora 84enne attore nato ad Edimburgo - Con la vittoria del sì ci sarà una rinnovata attenzione sulla nostra cultura e politica, offrendoci una opportunità senza precedenti per promuovere il nostro patrimonio culturale e la nostra eccellenza creativa». «Siamo una nazione piccola ma meritiamo di essere liberi», amava ripetere Sean Connery nelle sue costanti dichiarazioni filoindipendentiste. «Sostengo la lotta indipendentista perché credo nell'eguaglianza». Nel 2012 affermò: «Il primo passo è stato la conquista di un Parlamento autonomo. Il secondo è arrivato nel 2007, con l'elezione di un governo guidato dallo Scottish National Party. Ora credo che la Scozia abbia ciò che serve per compiere il terzo passo verso l'indipendenza, e sono convinto che vi riuscirà nel corso della mia vita». Sean Connery si è spento 90enne con questo sogno irrealizzato ma con il tatuaggio sempre inciso sul braccio, «Scozia per sempre».

Il dolore di Sturgeon

«Mi ha spezzato il cuore questa mattina apprendere la morte di Sir Sean Connery. La nostra nazione oggi piange uno dei suoi figli più amati». Lo ha dichiarato il primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, secondo quanto riferisce il sito della Bbc.

1/ I was heartbroken to learn this morning of the passing of Sir Sean Connery. Our nation today mourns one of her best loved sons.

