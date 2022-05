Il missile nucleare Satan2 può distruggere «metà costa di un continente». Nuova minaccia di Dmitry Rogozin

Lo scorso mese, nel pieno della guerra in Ucraina, la Russia ha testato con successo il nuovo super missile nucleare Sarmat, soprannominato Satan-2. «Ora chi ci attacca sa di cosa siamo capaci», disse Putin in quel caso. A riprendere l'argomento ci ha pensato Dmitry Rogozin, capo dell'agenzia spaziale russa Roscosmos, durante l'incontro in una scuola. «Il Satan-2 può distruggere mezza costa di un continente», ha detto, per spiegare la potenza dell'arma in costruzione.

APPROFONDIMENTI MONDO La giornalista russa Yulia Vityazeva sull'Eurovision: «Ci... LO SCENARIO Missili Sarmat e Kinzhal con testate nucleari: la Russia mostra i... IL CASO Sottomarini e aumento delle testate nucleari, Londra vuole rispondere... GUERRA Nato, esercitazioni con i Patriot in Slovacchia: così alza...

Rogozin ha portato un video dimostrativo con tutti i missili dell'arsenale russo: «I più piccoli vengono mostrati alle sfilate nella Piazza Rossa, altri sono troppo grandi per essere esposti. Il Sarmat può demolire metà della costa di qualche grande continente, che potrebbe infastidirci a causa della sua politica aggressiva».

Rogozin: one "Sarmat" can "demolish half the coast" of the continent, which #Russia does not like

it looks like Dima is completely "out of his mind" now that he talks about missiles at the educational marathon "New Horizons" of the "Znanie" society. Just a nuclear idiot#ukraine pic.twitter.com/Mz1aa62CKN

— Mateusz Sobieraj (@MateuszSobiera3) May 20, 2022