Ucraina, nuova offensiva russa in estate. Kiev: «Mosca ha schierato 100.000 soldati». Dove vuole colpire

La Russia sta ammassando 100.000 soldati in vista di una potenziale offensiva estiva, ha detto venerdì il comandante delle forze di terra ucraine. "Non conosciamo appieno i piani di Mosca.

Le direzioni della nuova offensiva

"Non sarà necessariamente un'offensiva. Forse la useranno per ricostituire le loro unità che stanno perdendo la loro capacità di combattimento", ha detto. "C'è la possibilità che all'inizio dell'estate dispongano di forze per condurre operazioni offensive in una delle direzioni", ha aggiunto. Per prepararsi al potenziale assalto, l'Ucraina ha iniziato a ritirare alcune brigate per ripristinare la loro capacità di combattimento, ha continuato Pavliuk.

I recenti successi russi

Il think tank Institute for the Study of War (ISW) ha affermato che la Russia sembra stia continuando operazioni offensive coerenti in tutta l’Ucraina orientale nel tentativo di mantenere “l’iniziativa” nel conflitto. La Russia probabilmente vorrà mantenere lo slancio dopo il successo del sequestro di Avdiivka nel febbraio, ha detto Pavliuk. Da quando hanno conquistato la città, le forze russe hanno ottenuto alcuni piccoli successi, affermando questa settimana di aver conquistato due villaggi vicino alla città.

Dove sono ammassate le truppe

Pavliuk ha osservato che la Russia sta impegnando le sue risorse nelle direzioni di Avdiivka, Lyman e Bakhmut, tutte nella regione orientale di Donetsk in Ucraina. La battaglia di Avdiivka è stata finora una delle più sanguinose della guerra, con entrambe le parti che hanno subito pesanti perdite. Il Ministero della Difesa britannico aveva precedentemente affermato in un aggiornamento dell’intelligence che la Russia aveva una media di quasi 1.000 vittime al giorno in Ucraina a febbraio, il numero più alto dall’inizio della guerra. Il dipartimento ha affermato giovedì che, mentre la Russia continuava a ottenere piccoli guadagni, i suoi progressi sono rallentati nelle ultime settimane, probabilmente a causa delle significative perdite subite dalle sue forze nella campagna per prendere Avdiivka.