Russia, paura in volo: passeggero dirotta aereo, atterraggio d'emergenza

di Alix Amer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nei cieli della. Il comitato antiterrorismo ha annunciato l'arresto di un uomo che questa mattina ha cercato diunpasseggeri (volo Su1515) verso l'. Secondo fonti investigative, si tratta di un cittadino russo di nome, di 41 anni.Da primissime informazioni sembrerebbe essere salito a bordo già ubriaco, durante il volo ha minacciato il pilota e chiesto di cambiare rotta. L'equipaggio ha avvertito gli uomini del controllo del traffico aereo che "durante il viaggio, uno dei passeggeri daci ha minacciato se non ci dirigiamo verso Afghanistan".Ma prima che potesse accadere qualcosa di irreparabile uno dei piloti ha convinto l'uomo ad atterrare per fare rifornimento di carburante. Il mezzo è stato portato in sicurezza all'aeroporto di, a circa 240 km dal quello di partenza. A quel punto con un blitz la polizia è riuscita a catturare l'uomo e a liberare gli ostaggi. A bordo c'erano 69 passeggeri, tra cui un bambino, non ci sono notizie di feriti. Ora l'aeroporto è chiuso, nessuno può entrare.