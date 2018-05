Torna dall'Inghilterra per aggredire l'ex moglie e il figlio: «Vi ucciderò»

Dopo anni di violenze contro la moglie era andato a vivere in Inghilterra e anche per questo motivo la donna aveva rinunciato a denunciarlo. L'uomo però, T.I., un romeno di 42 anni, non aveva mai smesso di minacciarla e insultarla via sms.



L'ennesimo messaggio, inquietante, è arrivato due giorni fa: l'uomo annunciava alla moglie che, per il compleanno, sarebbe tornato a Roma per ucciderla. L'ex però si è presentato con un giorno di anticipo e ieri è andato a cercare l'ex moglie in un B&B del centro dove lavora la donna. Appena l'ha vista, l'ha minacciata, l'ha colpita con un pugno in viso, le ha rubato la borsa ed è fuggito gridando che sarebbe andato a casa di lei per colpire il figlio.



Fortunatamente una vicina ha avvisato la Polizia e le volanti hanno raggiunto l'abitazione nel quartiere Labaro, trovando il romeno che stava cercando di entrare con la forza in casa. Dopo la denuncia dell'ex, che ha ripercorso gli anni di violenze, l'uomo è stato arrestato dagli investigatori dei commissariati Villa Glori e Ponte Milvio e trasferito nel carcere di Regina Coeli.

