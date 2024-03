Re Carlo, il primo discorso pubblico dopo l'annuncio di Kate: «Prendetevi cura l'uno dell'altro»: il video (pre-registrato)

Sarà il primo discorso di Re Carlo da quando Kate Middleton ha annunciato al mondo di avere un tumore.

E sarà trasmesso domani durante una funzione del Royal Maundy nella cattedrale di Worcester. Ma il sovrano, anche lui in cura per un cancro alla prostata, non ci sarà. Re Carlo lo ha pre-registrato e il Daily Mirror dà qualche anticipazione su cosa dirà il Carlo in uno dei momenti più difficili per la Royal Family.

Il discorso

Il Re esorterà la nazione a “servirsi e prendersi cura l’uno dell’altro”. Dirà di come Gesù abbia dato un «esempio di come dovremmo servirci e prenderci cura gli uni degli altri» e di come «abbiamo bisogno e traiamo grande beneficio da coloro che ci tendono la mano con amicizia, soprattutto in un momento di bisogno». Sebbene il Re non si riferisca direttamente alla sua salute e a quella di sua nuora, le sue parole saranno interpretate come una riflessione sulla risposta della nazione alle sfide sue e di Kate mentre continuano le cure per il cancro. Venerdì scorso la principessa ha diffuso un videomessaggio emozionante in cui ha rivelato di aver iniziato un ciclo di chemioterapia preventiva. Carlo ha raccontato il mese scorso di essersi commosso per i messaggi e dalle cartoline che ha ricevuto dai suoi sostenitori. Il 75enne, salito al trono solo 18 mesi fa, riconferemerà anche la sua promessa di incoronazione “non di essere servito ma di servire”.

Il video registrato

Il Re si è ritirato dai compiti pubblici da quando ha scoperto la sua malattia e la Regina lo sostituirà durante l'antica cerimonia del Royal Maundy. Carlo è stato raffigurato seduto alla sua scrivania nella Sala del XVIII secolo di Buckingham Palace mentre registrava il suo messaggio a metà marzo. Davanti a lui c'era un vaso colmo di fiori primaverili e due microfoni pronti a captare le sue parole. Il messaggio del re arriva mentre si prepara ad andare in chiesa la domenica di Pasqua con Camilla: la sua apparizione pubblica più significativa dopo la diagnosi.

La cerimonia del Maundy Money



Il servizio Royal Maundy è un appuntamento importante nel calendario reale e normalmente il monarca, che è il capo della Chiesa d'Inghilterra, presenta monete coniate appositamente a persone riconosciute per il loro servizio alla comunità. La cerimonia commemora l’Ultima Cena di Gesù, quando lavò i piedi ai suoi discepoli come atto di umiltà il giorno prima del Venerdì Santo. Oggi i sovrani non lavano più i piedi ai bisognosi come facevano nel medioevo, ma a 75 donne e 75 uomini - a indicare l'età del re - verranno regalate due borse, una rossa e una bianca, piene di denaro Maundy. La cerimonia del Maundy Money iniziò nel 1662, quando Carlo II distribuì monete.