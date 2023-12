Caso "razzisti reali", Meghan indossa un bracciale ricevuto in dono da Re Carlo: una richiesta di pace?

Negli scandali reali, si sa, i dettagli possono dire molto. E voci di tabloid e sedicenti esperti di questioni reali si rincorrono in queste ore scatenando speculazioni sul fatto che Meghan Markle stia «usando i suoi gioielli per inviare messaggi sottili». La duchessa di Sussex è infatti stata vista indossare un bracciale ricevuto in dono da Re Carlo III alcuni anni fa, secondo alcuni per mostrare "bandiera bianca" ai residenti di Buckingham Palace dopo lo scandalo dei "razzisti reali".

I precedenti e il bracciale incriminato

Al centro delle ultime vicende di palazzo c'è il nuovo libro di Omid Scobie "Endgame", nella cui traduzione olandese - non è ben chiaro come - sono spuntati fuori i due membri della famiglia reale (nientemeno che re Carlo e Kate Middleton) i quali, come dichiarò Meghan, aveano espresso «preoccupazioni» per il colore della pelle di suo figlio Archie, mentre era incinta.

Meghan aveva espresso per la prima volta le sue accuse di razzismo verso la famiglia reale nella sua intervista televisiva con Oprah Winfrey, nel marzo 2021, ma senza fare nomi.

Tempo dopo, Harry e Meghan avevano anche rilasciato una dichiarazione dicendo chei membri razzisti non erano né la defunta regina né suo marito, il principe Filippo, continuando però a non indicare i responsabili delle allusioni razziste.

Facendo per la prima volta i nomi di Kate e del Re Carlo III in persona come i membri reali "razzisti". il libro di Scobie ha quindi scatenato un vero e proprio polverone, tanto che Buckingham Palace sta valutando se intraprendere un'azione legale, mentre l'autore del libro, Scobie, si è rifiutato di scusarsi con Carlo e Kate per l'imbarazzante incidente.

Ora, però, secondo alcuni Meghan starebbe lanciando dalla California a Londra piccoli segnali di distensione. Paparazzata in tenuta sportiva mentre si dirigeva verso il suo Suv, a molti non è sfuggito il gioiello ndossato al polso sinistro: un bracciale Bentley & Skinner, ritenuto un regalo di re Chalres, che Meghan aveva sfoggiato per la prima volta alla vigilia del suo matrimonio con il principe Harrynel corso di un'occasione ufficiale.

Il bracciale conta quarantotto diamanti rotondi del peso totale di sette carati incastonati in oro bianco, per un valore di almeno 4.900 sterline, informano gli esperti.