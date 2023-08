Ragazzi di colore torturati per ore da 6 agenti, choc negli Usa: i poliziotti si facevano chiamare "The Goon Squad"

Sei ex agenti delle forze dell'ordine del Mississippi si sono dichiarati colpevoli di tortura di due uomini afroamericani.

Tra le accuse, privazione dei diritti, cospirazione per ostacolare la giustizia e ostruzione alla giustizia. Gli agenti, che sono tutti bianchi, sono il vice sceriffo della contea di Rankin, Hunter Elward, Brett McAlpin, Jeffrey Middleton, Christian Dedmon, Daniel Opdyke e Joshua Hartfield. L'incidente è avvenuto il 24 gennaio a Braxton, a sud-est di Jackson, ed è venuto alla luce dopo che due uomini, Michael Jenkins e Eddie Parker, hanno accusato i poliziotti di essere entrati nella casa in cui si trovavano e averli torturati per quasi due ore.

Six white former Mississippi police officers — some of whom nicknamed themselves the “Goon Squad” — have pleaded guilty to state charges for torturing two Black men in a house earlier this year. pic.twitter.com/p8S3p5POM8