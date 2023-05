Solovyov, il segreto della famiglia (con bambini) nascosta negli Stati Uniti del fedelissimo di Putin: la rivelazione nei file di Navalny

Uno degli uomini più fidati di Putin avrebbe una doppia vita e famiglia. Dove? Negli Stati Uniti. Il suo nome può non esservi familiare ma Vladimir Solovyov è una delle figure di maggiore spicco nel mondo russo. È ritenuto uno dei più importanti propagandisti russi, onnipresente sulle onde dei media statali e due volte decorato dal Presidente russo Vladimir Putin per i suoi servizi al Cremlino. Spesso deride l'Occidente come «satanico» e si riferisce all'invasione russa dell'Ucraina come a una «guerra santa».

Non passa quasi mai una trasmissione senza che Solovyov invochi attacchi nucleari contro gli Stati Uniti e i loro alleati.

A quanto pare, il conduttore televisivo 59enne potrebbe nascondere un segreto scioccante.

Chi è Vladimir Solovyov

Sul Lago di Como giurano di non averlo mai visto, ma in Russia è una vera celebrità. Solovyev conduce dal 2005 un'importante trasmissione sul canale Rossija 1 ed è considerato uno dei principali propagandisti di Vladimir Putin. Le sue esternazioni, spesso molto rumorose e sopra le righe, gli sono valse numerosi riconoscimenti in patria, dove il suo patrimonio economico è andato crescendo di anno in anno, facendo di lui un oligarca a tutti gli effetti.

Giornalista, scrittore e presentatore televisivo, Vladimir Solovyev è nato a Mosca 58 anni fa da una famiglia ebrea. È stato sposato tre volte e ha otto figli. Solovyov è molto vicino a Putin, tanto da avere il "privilegio" di potergli dare del tu durante le interviste. Le sue posizioni rispecchiano sempre in pieno quelle dello Zar e già da anni è impegnato in una propaganda anti-Ucraina.

Il rapporto dell'oppositore Navalny

Un rapporto pubblicato lunedì dal team FBK di Alexei Navalny, intitolato «Il segreto americano di Vladimir Solovyov», sostiene che Solovyov - che è sposato e ha otto figli - è sospettosamente legato a un'altra famiglia.

Indagando su proprietà in Russia con registri di proprietà oscuri, il gruppo Navalny avrebbe collegato Solovyov a una villa a Sochi e a un appartamento a Mosca di proprietà di Svetlana Abrosimova, 42 anni, giocatrice di basket in pensione e cittadina statunitense.

Alexei Navalny's Anti-Corruption Foundation has revealed that Russian propagandist Vladimir Solovyov has a secret family with two children by retired basketball player – and US citizen – Svetlana Abrosimova.



Both children were born in the US.https://t.co/obwNsDOe5g — The Insider (@InsiderEng) May 22, 2023

I documenti ottenuti dal team dimostrerebbero che Abrosimova si è recata negli Stati Uniti con il propagandista russo nel 2016. Abrosimova sarebbe rimasta negli Stati Uniti fino al 2017, anno in cui ha dato alla luce due bambine gemelle. Secondo l'indagine, Solovyov ha fatto visite quasi mensili negli Stati Uniti fino a quando Abrosimova e le sue gemelle neonate sono tornate in Russia nel giugno 2017.

La prova dei dati sul passaporto

I dettagli dei viaggi sarebbero stati ricavati dai documenti depositati per un test del coronavirus effettuato dalla coppia nel novembre 2021, che li vedeva condividere lo stesso indirizzo. Il documento avrebbe riportato i dati del passaporto di Solovyov, comprese le informazioni sui viaggi. Il team di Navalny ha anche concluso che i due condividono un autista e hanno fatto diverse visite mediche insieme, compresa quella in cui hanno presentato i documenti per il test del coronavirus.

Nel documentario sono state pubblicate anche foto della coppia, tra cui una in cui i due sono in piedi l'uno accanto all'altro e un'altra in cui sembrano chiacchierare tra loro mentre sono seduti a una partita sportiva.

Propagandists bemoaned Russia's internal divisions and the lack of young people, which consequently led to older people serving on the frontlines. Solovyov claimed that Russians in their 60s are in tremendous physical shape.



Blocked by the Russians on YouTube, watch it here ⤵️ pic.twitter.com/icEPTmmvkt — Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 17, 2023

Nel rapporto, il team di Navalny sostiene che diverse fonti anonime vicine alla coppia hanno confermato che Solovyov è il padre dei due figli della Abrosimova. I due gemelli avrebbero in comune il secondo nome "Vladimirovna", che sembra essere una derivazione del nome di battesimo della propagandista. Anche la figlia di Solovyov, Yekaterina, è cittadina statunitense.

La perdita delle ville italiane

Solovyov non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento del Daily Beast in merito alle accuse. E nemmeno la Abrosimova. Durante i suoi spettacoli, Solovyov si lamenta spesso della perdita delle sue ville italiane, ma sottolinea allegramente che non è ancora stato sanzionato dagli Stati Uniti.

Dato il suo fervore patriottico e il suo desiderio teatrale di distruggere l'Occidente, la notizia che Vladimir Solovyov potrebbe segretamente coltivare un suo sogno americano ha spinto molti critici del Cremlino a definirlo un ipocrita sui social media.

L'indagine del team Navalany ha portato alla luce anche case di lusso nello stesso quartiere di Sochi in cui avrebbe vissuto la Ambrosimova, presumibilmente di proprietà del generale Sergey Surovikin e di Andrei Patrushev, figlio di Nikolai Patrushev, che ricopre la carica di Segretario del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa.