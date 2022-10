Putin, trovato morto in «circostanze misteriose» colonnello russo: arruolava riservisti per la mobilitazione in Ucraina

Lo hanno trovato morto nei pressi della sua casa nella regione di Primorsky in Russia. Decesso avvenuto in «circostanze misteriose», recitano i rapporti. Omicidio? Suicidio? Restano i dubbi. L'unica certezza è che un altro uomo di Putin è morto. Si tratta del tenente colonnello Roman Malyk, 49 anni. Il capo della campagna di mobilitazione in Ucraina dello Zar.

Elon Musk e l'Ucraina, c'è il dietrofront: «Al diavolo, continuerò a finanziare Starlink per Kiev»

CHI ERA MALYK

Alcuni rapporti sostengono che sia stato trovato impiccato. La polizia russa ha aperto un'indagine per omicidio , ma non ha escluso il suicidio. Circostanza che amici e familiari del militare respingono con forza. La sua morte "sospetta" arriva dopo una serie di attacchi agli uffici di mobilitazione in tutta la Russia: una settantina sono stati colpiti da bombe molotov, mentre la rabbia cresce per l'arruolamento forzato.

Sposato, padre di due figli, Malyk era un veterano della guerra russa in Cecenia. Era responsabile dell'arruolamento nel distretto del Partizan e nelle aree circostanti nella regione di Primorsky.

In #Primorsky Krai, the body of Partizansk military commissar Roman Malyk was found. The investigation is considering suicide or murder.



It is known that Malyk had fought in #Chechnya and had not complained about his health recently. pic.twitter.com/lzc9bukHVD

— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2022