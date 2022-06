Putin malato, l'analista: «Ipocondriaco, gira sempre con i dottori ed è fissato con il botox»

Come sta Putin? Ipocondriaco o malato cronico? Il professor Michael Clarke, studioso di guerra del King's College di Londra, ha affermato che la materia è molto dibattuta: cosa ha il presidente? Contro quale tipo di patologia combatte? Una cosa è certa, ha detto, ed è che i suoi medici non gli stanno mai lontano. L'analista parlando con Sky news ha citato anche il caso del botox usato «in modo massiccio». Le iniezioni di botox rilassano i muscoli del viso per attenuare le linee e le rughe, come le zampe di gallina e le rughe di espressione.

Le voci sul botox emersero per la prima volta dopo che Putin si presentò a un incontro a Kiev con un grosso livido intorno all'occhio. Il suo portavoce ha sempre negato l'uso del botulino. I commenti del Prof. Clarke giungono in un momento in cui le voci sullo stato di salute di Putin si fanno sempre più insistenti e molti suggeriscono che il 69enne sia malato.

La scorsa settimana è stato affermato che il leader russo ha ricevuto «assistenza medica urgente» per una malattia sconosciuta. Il canale Telegram dell'SVR generale, secondo quanto riferito da un insider del Cremlino, ha affermato che Putin è stato colpito da un «forte malessere, debolezza e vertigini». E al presidente russo sarebbe stato consigliato di non fare «lunghe» apparizioni in pubblico. I sintomi si sarebbero manifestati dopo che si era alzato dalla scrivania in seguito a una riunione virtuale di 90 minuti.

C'è un video recente in cui Vladimir Putin è apparso piuttosto malfermo sulle gambe mentre ascoltava il regista russo Nikita Mikhalkov ritirare un premio per il suo lavoro nelle arti. Le riprese della cerimonia mostrano Putin in piedi appena fuori dal podio, con le braccia dritte lungo i fianchi. Sembra che faccia fatica a stare fermo, ondeggia avanti e indietro con un movimento ondulatorio.