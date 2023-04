Nessuno ha applaudito Putin al termine del suo discorso alla cerimonia di presentazione degli ambasciatori degli Stati Uniti e dell'UE a Mosca al Cremlino. Il presidente russo ha atteso gli applausi al termine del suo discorso, ma non ne sono arrivati.

Lo "Zar" si trovava a un'estremità della stanza, i diplomatici, le loro scorte e altro personale dovevano mettersi in fila all'altra estremità della stanza.

L'ambasciatrice americana Lynne Tracy ha seguito l'intero discorso con lo sguardo fisso. Quando Putin ha concluso il suo discorso, si è verificata una scena imbarazzante. L'UE ha organizzato questo confronto e si è lasciata alle spalle la sua missione di "sviluppare la cooperazione economica e l'integrazione nel continente europeo", ha detto Putin.

