Putin, la figlia Katerina nominata capo del Consiglio per la sostituzione delle importazioni: lo Zar prepara la sua successione?

La figlia minore di Putin, Katerina Tikhonova esce dall'anonimato in cui si è sempre nascosta e assume per la prima volta un'importante carica pubblica. È stata infatti nominata co-responsabile del nuovo "Consiglio per la sostituzione delle importazioni", un'istituzione creata da Putin per far fronte alle sanzioni occidentali.

L'organo è stato fondato in seno alla Confindustria russa e sarà presieduto, oltre che dalla Tikhonova, anche da Aleksandr Shokin, presidente dell'Unione degli industriali e degli imprenditori. Obiettivo dichiarato dell'organizzazione strategica è ridurre la dipendenza della Russia dall'estero, in particolare sostituire le importazioni di beni dai paesi occidentali con quelle da paesi alleati.

Entrambe le figlie di Putin, Katerina Tikhonova e Maria Vorontsova, sono presenti nelle liste di sanzioni occidentali degli Stati Uniti e dell'Unione Europea.

I motivi della nomina: Putin a corto di uomini di fiducia?

La nomina pubblica della figlia di Putin segna una svolta nella politica dello zar che ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla propria famiglia. Non ha mai riconosciuto ufficialmente la paternità delle due figlie, Katerina Tikhonova e Maria Vorontsova. Entrambe sono sempre state lontane dai riflettori e hanno sviluppato le proprie carriere al di fuori dal'ambito pubblico: la maggiore, Maria, è un medico endocrinologo, la minore, Katerina, dopo gli studi in scienze fisico-matematiche è diventata un'atleta agonista di danza acrobatica.

L'ascesa di Tikhonova a una carica pubblica è dunque un fatto che ha destato sospetti tra gli analisti e gli osservatori del Cremlino. Tra le ipotesi circolate online, quella che lo zar sia a corto di uomini di fiducia e abbia bisogno di "persone fidate" per mantenere il controllo delle istituzioni del paese. Altra possibilità è che stia preparando la figlia a una possibile "successione": da tempo infatti circolava l'ipotesi che proprio Katerina fosse stata designata come "erede naturale" e possibile sostituta di Putin alla guida della Russia dopo il ritiro (o la morte) del padre. La successione secondo alcuni potrebbe addirittura apparire nel 2024.

Katerina Tikhonova, chi è la ballerina figlia minore di Putin

Katerina Tikhonova è la figlia minore di Putin. Lo zar e sua madre, Lyudmila Putina, hanno divorziato nel 2013 e Katerina usa un cognome ereditato dalla nonna.

Dopo un percorso di studi in scienze fisico-matematiche Katerina sarebbe a capo dell'istituto per la ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale dell'Università di Mosca. Secondo i media russi, l’ateneo avrebbe ricevuto a tal proposito un finanziamento stimato a quasi due miliardi di dollari. Ma a renderla nota al pubblico è soprattutto la sua attività sportiva: è infatti una ballerina di danza acrobatica che ha gareggiato a livllo mondiale e agonistico.

Se poco si sa della sua vita lavorativa, ancor meno di quella privata Nel 2013 Katerina si è sposata con il figlio di un oligarca vicino al padre, Kirill Shamalov, in una cerimonia privata nella località sciistica di lusso Igora, vicino San Pietroburgo. Tuttavia, alcuni rumors raccontano di un divorzio arrivato nel 2018.

Maria Vorontsova, la figlia maggiore dello Zar

Maria Vorontsova è considerata la primogenita dello zar, nata dalla relazione con Lyudmila Putina. È un medico endocrinologo ed è sposata con un manager olandese Jorrit Faassen. Associata al più grande progetto d'investimento privato in Russia nel campo della cura del cancro, si occupa anche di progetti di ricerca sullo studio del Dna.

Putinha parlato molto raramente delle due figlie nate dal matrimonio con l'ex moglie Lyudmila: «Stanno muovendo i primi passi nella loro carriera, ma stanno facendo buoni progressi. Non sono coinvolti negli affari o nella politica. Non sono mai state bambine "star", non hanno mai avuto piacere di avere i riflettori diretti su di loro. Vivono semplicemente le loro vite. Vivono in Russia. Non sono mai state educate da nessuna parte tranne che in Russia. Sono orgoglioso di loro, continuano a studiare e stanno lavorando. Le mie figlie parlano correntemente tre lingue europee» sono le uniche parole riportate dai media russi sul tema.