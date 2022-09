Putin fissa una nuova deadline: la data segnata sul calendario è il 15 settembre. Secondo un rapporto del vice capo del dipartimento operativo dello Stato maggiore delle forze armate ucraine, Oleksiy Gromov, l'esercito russo sta lavorando per riorganizzarsi e attaccare la regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale.

L'ordine di Putin ai suoi soldati

Le truppe russe hanno ricevuto l'ordine diretto dal presidente Putin di conquistare i confini amministrativi della regione di Donetsk entro il 15 settembre. Gromov ha affermato che «le forze di occupazione russe stanno ancora una volta adeguando i loro piani e le loro azioni in conformità con l'ordine di Putin». «Il nemico continua a tenere le aree occupate delle regioni di Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson e Mykolaiv, e cerca anche di creare condizioni favorevoli per la ripresa dell'offensiva», ridistribuendo le unità militari del terzo Corpo d'armata proprio per rilanciare l'offensiva nel Donetsk, ha aggiunto Gromov, citato dall'Ukrainska Pravda.

Le reclute

Secondo un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti il nuovo corpo d'armata che la Russia vuole inviare a Donetsk per sopraffare le forze ucraine non è necessariamente la forza più impressionante. Nei giorni scorsi la Russia ha cercato di ingranare il nuovo gruppo di combattenti annullando un limite di età per le reclute e persino reclutando prigionieri, in modo che possano aumentare il loro numero.

Il report dell'intelligence di Kiev

A fare da contraltare alle ambizioni di Putin è il report dell'intelligence britannica. Il 40% delle nuove unità russe per la guerra in Ucraina non sarebbe infatti pronto per il combattimento. Vadym Skibitskyi, un rappresentante della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, lo ha dichiarato alla televisione militare ucraina, spiegando che «a causa dei guasti alle attrezzature militari e delle perdite catastrofiche di personale e mezzi, la Russia sta cercando di creare nuove unità e formazioni militari, ma che un nuovo corpo d'armata in Russia potrà essere formato solo alla fine di novembre». «La storia con il Terzo Corpo d'Armata si trascinerà fino a novembre - ha aggiunto - Il problema sono le risorse umane. Il personale specializzato. Ci vogliono 3-4 mesi per formare uno specialista ». Altro problema evidenziato da Skibitsky è quello dell'equipaggiamento e delle armi, perché tutte le attrezzature erano nell'arsenale dei battaglioni impiegati in Ucraina tra febbraio e marzo.

La scarsa leadership

L'Ucraina si avvantaggia sul terreno grazie allo scarso livello di leadership emerso nell'ambito dell'esercito russo. È l'analisi dell'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano diffuso dal ministero della Difesa di Londra. In particolare si sottolinea che le forze di Kiev hanno «con tutta probabilità raggiunto un livello di sorpresa tattica» nella loro controffensiva e ciò è stato possibile sfruttando il livello giudicato «scarso» nella «logistica, amministrazione e leadership» dell'esercito russo.