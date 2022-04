Putin, un colpo di stato appena perderà la guerra in Ucraina. L'ex ufficiale britannico: «I russi sono spacciati»

A più di due mesi dall'inizio della guerra in Ucraina, la Russia aumenta la sua pressione ad est, nella regione di Kharkiv, rallentando l'avanzata nel Donbass. A Kharkiv l'esercito ucraino annuncia alcune vittorie «tattiche» tra cui la liberazione di un villaggio dei dintorni, mentre non esita a definire la situazione all'acciaieria «peggio di una catastrofe umanitaria». In un quadro di apparente stallo, nel quale però le perdite russe sono consistenti, Vladimir Putin potrebbe abbandonare il termine «operazione speciale» per mettere in atto una vera e propria «guerra totale» a Kiev. Eppure ciò non basterebbe. Un ex ufficiale britannico ha infatti previsto che gli ucraini saranno in grado di fermare l'attacco del Cremlino e che ciò avrà conseguenze di vasta portata per lo zar e il suo regime.

APPROFONDIMENTI MOSCA Putin e la "guerra totale": dopo la parata del 9 maggio... IL CASO Kiev, volontari disseppelliscono i cadaveri con i guanti da... IL CASO Sottomarini e aumento delle testate nucleari, Londra vuole rispondere... IL CONFLITTO Tv di Stato russa simula attacco nucleare: «A Parigi, Londra e... MONDO Ucraina, Procura generale: 8.488 crimini di guerra registrati e 217...

Putin e la "guerra totale": dopo la parata del 9 maggio punta a varare la legge marziale e a mobilitare tutta la Russia

Putin, gli scenari

Mike Martin, un ricercatore inglese presso il King's College di Londra, ha dichiarato: «La segretaria britannica degli esteri Liz Truss ha affermato che l'obiettivo strategico del Regno Unito è cacciare le forze russe dall'Ucraina, compresa la Crimea, tornando così ai confini precedenti al 2014. Ci sarebbero voluti dieci anni, ma su questo si sbaglia: le forze russe crolleranno prima e assisteremo a un colpo di Stato».

Martin ha affermato poi che i russi hanno sprecato la loro occasione di vincere la battaglia per il Donbass, non ricostituendo adeguatamente le loro forze e applicando tattiche obsolete, alcune delle quali risalenti alla seconda guerra mondiale. «I russi avevano davvero la possibilità di rafforzare le loro unità sul territorio, costruendo anche una riserva, per poi provare a fare qualche manovre specifiche volte a circondare gli ucraini a est. La scelta di intraprendere una guerra di logoramento è stata sbagliata. E sarà fatale».

di Alessandro Strabioli