Prigozhin e la rivolta contro Mosca, l'ambasciata: italiani a Rostov e Voronezh stiano al riparo. Meloni: «Vedrò ministri e intelligence»

L'ambasciata italiana a Mosca ha rivolto un appello ai connazionali presenti nelle regioni russe di Rostov e Voronezh perché restino «al riparo» e si tengano «informati sugli sviluppi» vista l'avanzata del gruppo Wagner verso la capitale. «A chi è fuori da Rostov e da Voronezh si raccomanda di non recarsi nella regione», aggiunge l'ambasciata.

Guerra Ucraina, le truppe Wagner cercano reclute: «Stipendio da 2.800 euro e assistenza sanitaria»

«Sono accadimenti delle ultime ore, non è facile dire esattamente cosa stia accadendo: approfitto anche per annunciare alla stampa che, finito questo appuntamento a cui non ho voluto mancare, ho convocato i ministri competenti e l'intelligence italiana per avere elementi maggiori. Non posso fare pronostici su come le cose possono andare», ha detto intanto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, dopo il bilaterale a margine dell'Europa Forum Wachau, rispondendo a una domanda su quanto sta accadendo in Russia.

Meloni: «Caos stona con propaganda»

«Difficile fare delle valutazioni ora.

Invito alla prudenza

Il Ministero degli Esteri è in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Mosca. Al momento nessuna criticità per i connazionali in #Russia, i quali sono stati invitati alla prudenza. Per informazioni questo è il numero di emergenza dell'Unità di Crisi 0636225. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 24, 2023

«Il ministero degli Esteri è in contatto con l'Ambasciata d'Italia a Mosca. Al momento nessuna criticità per i connazionali in Russia, i quali sono stati invitati alla prudenza. Per informazioni questo è il numero di emergenza dell'Unità di Crisi 0636225», aveva scritto in mattinata il ministro Antonio Tajani su Twitter in merito agli ultimi sviluppi in Russia.