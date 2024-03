Ponte crollato a Baltimora, cosa è successo alla nave Dali? Le luci spente, le fiamme dal motore. «Abbiamo perso il controllo»

«Abbiamo perso il controllo». La nave Dali che ha provocato il crollo del Francis Scott Key Bridge di Baltimora sembra aver perso energia ed essere andata fuori rotta subito prima dell'impatto con uno dei piloni del ponte. In un video ripreso da telecamere di sicurezza si vede anche il mercantile, che aveva a bordo numerosi container diretti a Colombo in Sri Lanka, emettere una colonna di fumo scuro prima dell'impatto. Il cargo aveva «perso propulsione» mentre lasciava il porto e aveva avvertito le autorità che stava perdendo il controllo.

Ponte crollato a Baltimora, dove si trova e quanto è lungo il Francis Scott Key Bridge: è costato 110 milioni di dollari

La perdita di corrente e il fumo

La perdita di corrente sembra essere avvenuta alle 01:24:32 ora locale per circa 60 secondi. Un minuto dopo la nave emette fumo nero. Le luci si spengono di nuovo per una seconda volta due minuti prima dell'impatto. La Dali ha urtato il ponte alle 01:28:44, mezz'ora circa dopo aver lasciato il porto di Baltimora, e il ponte è crollato quattro secondi dopo.

Dove era diretta

La nave cargo Dali aveva lasciato intorno all'una di notte il porto di Baltimora diretta a Colombo nello Sri Lanka secondo la piattaforma di traffico marittimo MarineTraffic. Ha urtato un pilone del ponte Francis Scott Key circa 30 minuti più tardi facendolo crollare in meno di 20 secondi.

Stato di emergenza

Il governatore del Maryland Wes Moore ha dichiarato lo stato di emergenza a causa del crollo del ponte Francis Scott Key di Baltimora. «Abbiamo messo in piedi un team composto di varie agenzie per far arrivare rapidamente risorse federali fornite dall'amministrazione Biden, mentre continuiamo a restare in contatto con chi provvede ai soccorsi e a valutare e rispondere a questa tragedia», ha detto Moore.

L'acqua gelida

Le ricerche dei dispersi nel fiume Patapsco dopo il crollo del ponte Francis Scott Key di Baltimora potrebbero essere ostacolate dalla bassa temperatura dell'acqua e dalla limitata visibilità: lo ha detto alla Cnn il portavoce dei vigili del fuoco della città, Kevin Cartwright. Le condizioni di gelo e la visibilità limitata potrebbero «creare preoccupazione», ha affermato Cartwright, mentre proseguono le ricerche di almeno 20 persone che si ritiene siano cadute nel fiume. La temperatura dell'acqua è di circa meno un grado, scrive la Cnn.

I piloni del ponte

Un esperto di ingegneria strutturale ha spiegato a SkyNews che il crollo del ponte di Baltimora è stato così «catastrofico» perchè tutti i suoi elementi erano «interconnessi». Altri ponti più recenti hanno pilastri centrali indipendenti dal resto della struttura, ma nel caso del Francis Scott Bridge, costruito nel 1977, «quando togli una parte tutto il resta del sistema interconnesso crolla», ha spiegato a SkyNews Julian Carter secondo cui le dimensioni dei cargo che solcano oggi i mari sono molto maggiori rispetto a quelle degli anni Settanta quando presumibilmente fu testata la resistenza del ponte all'impatto con una nave. Secondo l'esperto l'evento di Baltimora indurra certamente altri gestori di porti e ponti a riesaminare il rischio di una simile situazione.

L'inchiesta

Un'inchiesta sulle condizioni del ponte di Baltimora crollato stanotte sarà aperta non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno. Lo ha detto il portavoce dei vigili del fuoco Kevin Cartwright. «Il ponte era in piedi da decenni e ha servito milioni di pendolari nell'area metropolitana. Saranno coinvolti ingegneri strutturisti per cercare di capire quali fossero le condizioni al momento del crollo», ha detto Cartwright.