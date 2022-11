Gregge di pecore marcia in cerchio per 10 giorni consecutivi. «È un segno dell'apocalisse»

Centinaia di pecore che marciano in un cerchio perfetto per dieci giorni interi. Il video è stato girato nella città di Baotou in Mongolia il 4 novembre, con alcuni che hanno addirittura affermato che il loro strano comportamento potrebbe essere un segno della fine del mondo.

Le pecore "dell'Apocalisse", il video

Dopo che la clip è stata caricata su Twitter, molti sono rimasti sconcertati e si sono subito rivolti alla sezione dei commenti per cercare di dare un senso allo strano avvenimento. L'utente di Twitter Billy, che ha condiviso il video, ha scritto: "Un gregge di pecore nella Mongolia interna ha camminato in cerchio per oltre 10 giorni di fila e nessuno sa perché".

WATCH 🚨 Hundreds of sheep have been walking around in a circle for over 10 days in Inner Mongolia, China pic.twitter.com/kaNoneQLrz — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 18, 2022

Lo sgomento della proprietaria

Ha poi condiviso un tweet di follow-up, che chiedeva: "Segno dell'Apocalisse?". È stato riferito che la proprietaria degli animali non ha idea di cosa abbia spinto le pecore a marciare in cerchio. Ma il filmato è diventato virale su Twitter e ha attirato migliaia di commenti.

