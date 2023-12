Germania, la destra estrema per la prima volta elegge il sindaco di una città di 40 mila abitanti, AfD in crescita preoccupa la Chiesa

A nulla sono valse le raccomandazioni della Chiesa tedesca agli elettori cattolici a prendere le distanze dal partito di estrema destra, Alternative for Germany (AFD).

Per la prima volta è stato eletto un sindaco di estrema destra di una città. Si chiama Tim Lochner e dopo aver passato il secondo turno alle votazioni, guiderà l'amministrazione di Pirna, una città dello stato orientale della Sassonia – roccaforte del partito di estrema destra. La cittadina di 40 mila abitanti è situata vicino a Dresda ed è conosciuta per il suo centro storico quasi perfettamente conservato. Il vincitore con il suo programma ha battuto Kathrin Dollinger-Knuth (CDU), arrivata seconda con il 31,4% dei voti, e Ralf Thiele, del piccolo partito Free Voters, che ha ottenuto il 30,1%.

Re Carlo parla al Bundestag, tra Ucraina e applausi dei deputati

Lochner, 53 anni, è un indipendente che però ha deciso di abbracciare la bandiera dell'AfD. Il partito di estrema destra aveva già eletto il sindaco in un piccolo comune di 9 mila abitanti quest'estate. Ora ha conquistato la prima città segno che la destra estrema è in aumento: i sondaggi del resto mostrano un elettore su cinque che afferma che avrebbe votato AfD, rendendolo il secondo partito più popolare dopo la CDU. Negli stati della Germania orientale, la quota di elettori disposti a votare AfD è superiore al 30% - davanti a tutti gli altri partiti - con tre di questi stati in programma per le elezioni l'anno prossimo: Turingia, Sassonia e Brandeburgo.

Antisemitismo, i vescovi tedeschi fanno mea culpa: «il 9 novembre 1938 la Chiesa non difese gli ebrei»

Il partito inizialmente si era presentato nei suoi primi anni come movimento euroscettico moderato e conservatore di centro-destra. Successivamente ha ampliato le sue ideologie fino ad opporsi duramente all'immigrazione, all'Islam, all'Ue, spostandosi su terreni al limite del razzismo, dell'antisemitismo e dell'identitarismo. Alcuni esponenti sono stati anche accusati di legami col neonazismo. Nonostante questo, i leader del partito hanno negato le accuse.