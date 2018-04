Al papà danno solo 2 anni di vita, la figlia 30enne gli dona il rene e lo salva

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilstava morendo a causa di una gravee lei non ha esitato aun suo rene. Hailee Stender a 30 anni ha salvato la vita a suo padre dopo che i, a causa di una grave malattia, gli avevano dato ormai solo 2 anni.I due sono stati operati insieme al Cleveland Clinic Hospital in Ohio, USA. Alla ragazza è stato tolto il rene e al padre è stato fatto il trapianto. Subito dopo il duplice intervento la giovane si è alzata ed è andata a trovare il padre e i due si sono sciolti in un pianto liberatorio. «Sono così onorata di aver contribuito a salvargli la vita», ha dichiarato la ragazza al Mirror , «Il nostro ora è più di un legame di sangue».Hailee è l'unica figlia biologica del'uomo, la ragazza ha altri due fratelli che sono stati adottati ma hanno seguito con lo stesso pathos tutta la vicenda. Ora il loro papà John è in fase di ripresa, strettamente monitorato dai medici per evitare che possano esserci casi di rigetto o infezione ma sembrano comunque essere ottimisti. Il gesto della 30enne è stato molto coraggioso perché, sebbene si possa vivere tranquillamente senza un rene, le conseguenze e i cambiamenti nella vita quotidiana saranno molti ma la giovane è ben felice di affrontarli dopo aver salvato la vita al padre.