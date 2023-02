Operazione al cranio risalente all'età del bronzo: la scoperta durante uno scavo archeologico in Israele

Durante gli scavi di una tomba in un’antica città dell’età del bronzo, gli archeologi sono rimasti sorpresi nello scoprire i resti di un uomo che sembrava aver subito un intervento chirurgico al cervello migliaia di anni fa. La trapanazione - una procedura che comporta il taglio e un buco nel cranio - è stata storicamente una pratica medica comune per le antiche civiltà di tutto il mondo. Un nuovo studio pubblicato questa settimana, tuttavia, suggerisce che la pratica risale all’età del bronzo, il primo esempio di questo tipo di chirurgia cranica nell’antico Vicino Oriente e potenzialmente uno dei più antichi esempi di lebbra al mondo.

Lo scavo archeologico è stato in particolare di una tomba a Tel Megiddo, in Israele e i ricercatori hanno scoperto i resti di due fratelli dell’età del bronzo vissuti tra il 1550 a.C. e il 1450 a.C. A rivelarlo, uno studio pubblicato sulla rivista Plos One. Il coautore dello studio, Israel Finkelstein, ha affermato che la città di Megiddo era una delle “più ricche e cosmopolite” della regione nel XIX secolo a.C.

La scoperta

Rachel Kalisher, uno studente che svolge un dottorato di ricerca, ha analizzato le ossa dei due fratelli. Si pensa che il fratello maggiore avesse tra i 21 e i 46 anni e che il fratello minore fosse nella tarda adolescenza o all’inizio dei 20 anni. La prova di un intervento chirurgico al cervello - trapanazione angolare dentellata - è stata scoperta sul capo del fratello maggiore.

Rachel Kalisher, l’autrice principale dello studio e studiosa presso il Joukowsky Institute for Archaeology and the Ancient World della Brown University, ha affermato che i fratelli erano probabilmente membri d’élite o addirittura appartenenti alla cerchia dei Reali della loro società, motivo per cui avrebbero potuto ricevere le rare cure mediche. Lo studio ha anche suggerito che entrambi gli uomini fossero gravemente malati nel corso della loro vita, ma i ricercatori hanno spiegato che non era chiaro esattamente quale disturbo avrebbe richiesto la chirurgia invasiva: si pensa alla lebbra o qualche altro tipo di malattia infettiva.

L’uso della trapanazione, in questo caso, si è rivelato tuttavia infruttuoso e l’uomo è morto poco dopo. Tuttavia, Kalisher ha affermato di sperare che la scoperta possa aiutare a illuminare le forme di assistenza medica e le dinamiche culturali del periodo antico. Nonostante la rara scoperta, Kalisher ha detto che c’è ancora molto che gli scienziati non sanno sull’antica pratica medica, quindi ha in programma di continuare a ricercare la trapanazione in più regioni e periodi di tempo.