Tunisia, centri vaccinali invasi dalla folla: stop agli Open Day

Il ministero della Salute tunisino ha annunciato nella tarda serata di ieri la sospensione della seconda giornata di vaccinazione anti Covid aperta a tutti, il cosiddetto Open Day, prevista per oggi. La decisione è stata presa alla luce dell'esito del primo Open Day di ieri, quando i 29 centri vaccinali aperti eccezionalmente in tutto il Paese nel giorno della festa religiosa dell'Aid El Idha, sono stati invasi dalla folla che chiedeva di essere vaccinata e migliaia di persone - a causa della cattiva organizzazione - non sono riuscite ad ottenere il siero.

Il flop di ieri, secondo alcuni osservatori, ha contribuito al licenziamento, da parte del premier Hichem Mechichi, del ministro della Salute, Faouzi Mehdi, sostituito ad interim dal ministro degli Affari sociali, Mohamed Trabelsi. Non è stata per il momento fissata una data per la ripresa degli Open Day.