Nuovo super missile ucraino con raggio di azione di 700 km, Zelensky: «Obiettivo è aumentarlo ancora di più»

Zelensky ha dichiarato che l' Ucraina ha sviluppato una nuova arma a lungo raggio. Ha detto che questa nuova arma, un super missile, ha un raggio d'azione di 700 km e che hanno anche l'obiettivo di aumentarlo ancora.

Lo si legge in un post su X (ex Twitter) del presidente.

Questo nuovo sistema è dunque «in grado di colpire un bersaglio a 700 km di distanza», ha scandito il presidiente ucraino alludendo a un attacco aereo di questa settimana contro un aeroporto della Russia occidentale che ha distrutto diversi aerei militari.

L'arma è stata prodotta dal Ministero delle Industrie Strategiche ucraino. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

L'affermazione di Zelenskyy sui nuovi armamenti ucraini a lungo raggio è arrivata prima che un funzionario russo riferisse che le unità di difesa aerea avevano «neutralizzato un oggetto non identificato» nella regione occidentale russa di Pskov, la stessa in cui un attacco aereo ucraino avrebbe danneggiato quattro aerei da trasporto militare Il-76 mercoledì.

L'aeroporto attaccato nella regione russa di Pskov si trova a circa 700 km a nord del confine ucraino.

Gli alleati occidentali dell'Ucraina in genere vietano a Kiev di utilizzare le armi da loro fornite per attaccare il territorio russo, ma hanno anche affermato che l'Ucraina ha il diritto di attaccare obiettivi militari russi con le proprie armi, laddove lo ritenga opportuno.

Il think tank con sede a Washington DC, l'Institute for the Study of War (ISW), ha dichiarato giovedì che il segretario del Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa dell'Ucraina, Oleksiy Danilov, ha recentemente fatto riferimento a un nuovo missile di fabbricazione ucraina che ha colpito un sistema di difesa aerea russo in Crimea il 23 agosto.

Mercoledì scorso, un'ondata di droni - di cui Mosca ha dato la colpa all'Ucraina - è stata inviata contro obiettivi in sei regioni russe, in quello che alcuni ritengono essere il più grande raid di droni contro la Russia da quando ha invaso l'Ucraina lo scorso anno.

Nell'ultimo mese, l'Ucraina ha intensificato gli attacchi con i droni contro obiettivi all'interno della Russia - compresa la capitale Mosca - e nel territorio controllato dai russi in Ucraina, in quella che sembra essere l'attuazione di una recente promessa di Zelensky, secondo cui l'Ucraina avrebbe riportato la guerra in Russia.