L’obiettivo è vaccinare il 90 per cento della popolazione. Dopo avere trasformato il Paese in una vera e propria fortezza nei giorni più drammatici della pandemia, riuscendo in un primo momento a evitare i contagi, il primo ministro della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha dovuto cambiare strategia, visto che il Covid imperversa, soprattutto a Auckland. L’arrivo della variante Delta ha reso necessario «un nuovo approccio», ha spiegato la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati