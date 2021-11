No vax, stretta dell'Austria: «Lockdown sembra inevitabile, solidarietà a chi si vaccina». Olanda verso coprifuoco

Stretta sui No vax in Austria. Il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg non esclude un lockdown per i non vaccinati a livello nazionale, dopo l'annuncio dell'Alta Austria di intraprendere questo provvedimento per spezzare la curva dei contagi. Un lockdown dei no vax «sembra inevitabile», ha detto Schallenberg, precisando che non ci sarà «un lockdown di solidarietà dei vaccinati».

«Non comprendo perché due terzi della popolazione dovrebbe limitare le proprie libertà solo perché un terzo esita» a vaccinarsi, ha aggiunto il cancelliere. «Questo Natale sarà scomodo per i non vaccinati», ha detto.

Il Covid si sposta a Ovest. Olanda, incubo lockdown. In Germania oltre 50mila nuovi positivi

Green pass, obbligo fino a primavera: no con i tamponi e durata solo di 6 mesi. Come può cambiare

Olanda - Il governo olandese dovrebbe intanto ufficializzare oggi l'entrata in vigore a partire da sabato sera di un lockdown moderato, per un periodo di tre settimane. Negozi, ristoranti e caffè sarebbero tenuti a chiudere i battenti dalle 19 mentre il numero di persone che possono essere accolte a casa non dovrebbe superare le quattro. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anp, precisando che il telelavoro sarà generalizzato. I membri del governo sono riusciti a trovare un accordo dopo ore di discussioni e oggi pomeriggio il premier Mark Rutte dovrebbe annunciare le nuove misure. Le nuove restrizioni sono state motivate da un aumento sia dei casi di coronavirus sia dei ricoveri ospedalieri. Ieri sono stati segnalati oltre 16.300 nuovi casi, un record giornaliero, e il numero di persone nei reparti ospedalieri ha ora raggiunto le 330, ricorda il sito di informazione Dutch news.

Belgio - Nuovo rimbalzo dei contagi e dei ricoveri in Belgio. A lanciare l'allarme, è il centro di crisi nazionale che nell'arco di una settimana ha riportato un aumento del 42% dei contagi e del 20% dei ricoveri legati al coronavirus. Il periodo di vacanze autunnali, sottolinea il centro di crisi citato da media locali, avrebbe inciso sull'impennata dei casi.