Ucraina, nelle moschee italiane il sermone degli imam domani è dedicato alla pace per Kiev

Preghiere contro la guerra. L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia invita tutti gli Imam presenti sul territorio nazionale a dedicare il sermone di domani, venerdì, ad una preghiera dedicata alla pace in Ucraina. Il presidente Yassin Lafram ha diffuso il comunicato affermando che «il mondo intero sta vivendo momenti di angoscia e preoccupazione per le notizie che arrivano dalla Russia. E noi pregheremo tutti che Iddio possa colmare di pace l’umanità intera, che ancora oggi vive molti conflitti armati, provocando una sofferenza continua a molte popolazioni. Ci appelliamo alla comunità internazionale affinché siano protetti i civili e che si arrivi subito ad un cessate il fuoco. Siamo preoccupati per la vita dei civili e spaventati dalle sconosciute conseguenze di questo ennesimo conflitto armato».

APPROFONDIMENTI IL REPORTAGE Crisi Russia-Ucraina, con le milizie musulmane che si preparano in... LA CRISI Perché Russia e Ucraina sono in guerra? L'obiettivo di... L'ESODO Ucraina, Civili in fuga dalla capitale sotto assedio: traffico nel...