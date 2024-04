Le navi da guerra Usa hanno abbattuto i missili iraniani con l'intercettatore missilistico SM-3: non era mai stato usato

Nel corso dell'attacco iraniano verso Israele le navi da guerra della Marina statunitense hanno utilizzato per la prima volta in combattimento un intercettatore missilistico SM-3. La USS Arleigh Burke (DDG-51) e la USS Carney (DDG-64), che stazionano nel Mediterraneo orientale, hanno lanciato da quattro a sette Standard Missile 3 per intercettare i missili balistici iraniani diretti verso obiettivi israeliani.

Lo hanno confermato due funzionari della difesa a USNI News.

La mappa delle basi Usa e Nato in Medio Oriente, ecco i possibili obiettivi dell'Iran in caso di escalation

I cacciatorpedinieri Carney e Arleigh Burke

Carney e Arleigh Burke hanno versioni del sistema di combattimento Aegis che sono state modificate per tracciare e mirare ai missili balistici. Entrambi i cacciatorpediniere sono stati posizionati al largo delle coste di Israele come parte delle misure difensive contro l'attacco iraniano. Non è chiaro quali missili gli iraniani abbiano lanciato contro Israele, ma, secondo l'analista missilistico Chris Carlson, il fatto che la Marina abbia utilizzato gli SM-3 indica la probabilità che gli iraniani abbiano utilizzato alcuni dei suoi missili balistici a medio raggio con una gittata fino a 1.800 miglia.

Cosa sono gli SM-3

L'SM-3 è un elemento dell'avanzato sistema di combattimento Aegis della Marina e utilizza un veicolo di uccisione cinetica per colpire e distruggere missili balistici a corto e medio raggio durante la fase di volo intermedia. L’SM-3 ha la capacità di intercettazioni eso-atmosferiche, il che significa che può eliminare obiettivi oltre l’atmosfera terrestre, a differenza delle altre capacità di difesa aerea della Marina. Si tratta di missioni difficili a causa dell'elevata velocità a metà percorso e della necessità di prendere di mira il veicolo di rientro e non il booster separato. «Gli SM-3 sono particolari perché sono gli unici missili standard progettati per operare nel vuoto dello spazio», osserva il think tank del Centro per gli studi strategici e internazionali nel suo Progetto di difesa missilistica. Esistono più varianti SM-3, che possono essere lanciate dal sistema di lancio verticale di una nave da guerra della Marina. Nonostante dozzine di test negli ultimi due decenni, fino ad ora l’SM-3 non era mai stato utilizzato in combattimento.