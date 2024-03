Nave “Msc Sky II” attaccata dagli Houthi: era diretta verso Gibuti. Due i missili lanciati contro l'imbarcazione. Cosa è successo

I ribelli yemeniti Houthi hanno attaccato la nave portacontainer Msc Sky II, battente bandiera liberiana e di proprietà svizzera, diretta verso Gibuti.

Lo rende noto il Centcom, spiegando che sono stati due i missili lanciati contro l'imbarcazione, a 91 miglia nautiche a sudest di Aden.

Nave Msc Sky II colpita

Il primo è finito in acqua, mentre il secondo ha colpito la portacontainer causando alcuni danni. L'imbarcazione sta ora proseguendo la propria rotta. Oltre a colpire le navi, gli Houthi hanno tagliato tre cavi sottomarini nel Mar Rosso, interrompendo le reti di telecomunicazioni e costringendo i fornitori a reindirizzare circa un quarto del traffico tra Asia, Europa e Medio Oriente. Ne risente anche il traffico internet.

«I ribelli yemeniti Houthi hanno attaccato la nave portacontainer Sky II, battente bandiera liberiana e di proprietà svizzera, diretta verso Gibuti. Non mi risulta che né la Svizzera, né la Liberia né Gibuti abbiano mai partecipato in alcun modo al conflitto in atto a Gaza». Lo fa notare su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.